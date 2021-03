La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido dedicar su última publicación en redes sociales a MIla Ximénez, que pasa por uno de los momentos más delicados de salud.

Belén Esteban ha sido una de las colaboradoras de ‘Sálvame’ que más pendiente está del estado de salud de Mila Ximénez. La de Paracuellos del Jarama ha querido dedicar su última publicación a su gran amiga, con la que tiene relación tras las cámaras del programa de Telecinco. Cuando esta se encuentra en un delicado estado de salud, Belén ha querido mandarle un mensaje de ánimo con una foto de uno de los últimos reencuentros que tuvieron hace unas semanas.

La colaboradora de televisión ha compartido la instantánea, en la que también aparece Raúl Prieto, con varios emoticonos en forma de corazón. Belén Esteban no ha querido añadir nada más junto a la publicación, pero esto se entiende como un mensaje de ánimo para Mila Ximénez, que desde hace unos meses pasa por un momento delicado de salud.

Belén Esteban ha mandado un mensaje de ánimo a Mila Ximénez

Los colaboradores de ‘Sálvame’ están muy pendientes de Mila Ximénez en estos momentos. De hecho, han sido muchas las ocasiones en las que la colaboradora se ha dejado ver junto a algunos de ellos. Estos no se separan de ella en este delicado momento de salud, ya que su hija Alba pasa gran parte del tiempo fuera de España, por lo que necesita tirar de su círculo de amigos más cercanos para sobrellevar estos momentos complicados.

Hace apenas unos días, SEMANA publicaba el momento crucial en el que se encontraba Mila Ximénez. La colaboradora de ‘Sálvame’, que decidió incorporarse al plató de ‘Sálvame’ para trabajar hace ya unas semanas, recibió la visita de su hija, Alba Santana, en Madrid. Hay que recordar que esta vive en Ámsterdam, Holanda, junto a su marido y sus hijos. Las restricciones por el Covid-19 no le permiten viajar a nuestro país con la frecuencia que quisiera, pero cuando puede, hace las maletas y va a visitar a su madre. Justo cuando su madre estaba a la espera de conocer unos resultados importantes, Alba quiso estar junto a ella. Según lo que le dijeran los médicos, Mila Ximénez decidirá si continuar con el tratamiento o dejarlo. En la visita al médico que iba a determinar su decisión, estaría junto a ella su hija. Con ella se ha dejado ver en los últimos días por las calles de Madrid.

Hace un mes, Mila Ximénez pasó unos días muy complicados

La colaboradora de ‘Sálvame’ volvió a ocupar su silla en el programa con preocupantes noticias y es que no lo ha pasado bien y su estado de salud no es del todo esperanzador: “He pasado un mes horrible, que no se lo deseo a nadie. Esto no es vida. Yo tengo fuerzas, pero ahora no puedo”. Aun así, la periodista anunciaba que en dos semanas llegarían unos resultados decisivos en su batalla contra la enfermedad y es que esos resultados le ayudarían a tomar la difícil decisión sobre si seguir luchando para curarse o, por el contrario, dejar de someterse a más tratamientos y esperar a que lo inevitable suceda.

Aun así hay que esperar a ver si los resultados médicos son favorables y Mila Ximénez no pierde la esperanza de vencer al cáncer de pulmón. Un proceso de espera que se le está haciendo interminable y en el que ha confesado que se encuentra “regular”, aunque “estoy luchando”. Mila Ximénez quiere mantener su mente ocupada y rodearse de sus seres queridos para sentir su calor, como así ha hecho Belén Esteban, que no se separa de ella.