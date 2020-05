Este miércoles al medio día anunciábamos la triste noticia del fallecimiento de Álex Lequio, a los 27 años de edad, tras una larga lucha contra el cáncer que ha durado más de dos años. Una noticia que nos hubiera gustado evitar de dar. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio siempre ha sido un joven muy familiar, prueba de esto es el último mensaje que hemos encontrado en sus redes sociales, pues está dedicado a su prima, Celia.

Álex Lequio le envió un mensaje muy especial a su prima Celia

Álex Lequio siempre se ha mostrado muy activo en las redes sociales, pero durante las últimas semanas y debido al delicado estado de salud en el que se encontraba dejó de lado sus publicaciones en las redes. Eso sí, el pasado 10 de abril sacó fuerzas y quiso mandar un mensaje a esa persona tal especial de la que hablábamos, su prima Celia. El joven compartió una simpática fotografía de los dos cuando eran pequeños y escribió junto a la imagen el siguiente texto: «Una y otra vez, a través de la eternidad, brillaremos juntos», fueron las últimas palabras públicas de Álex.

Para el hijo de Ana Obregón su prima Celia es una de las personas más especiales a lo largo de su vida. De hecho, él ya se ha encargado de dejar constancia de esto a través de las varias publicaciones que le ha dedicado a través de su Instagram. Algo que también ha hecho la joven, hija de Celia Obregón, la hermana de Ana Obregón. En el último cumpleaños de Álex Lequio, cuando cumplió los 27 años, quiso enviarle un emotivo mensaje para felicitarlo. «Siempre hemos sido un poco raros. Quizá “raros” no sea la palabra adecuada, pero ya sabes, siempre a contra corriente, hablando claro de lo que pensamos, del mundo, de los libros que leemos, de los tabúes de nuestra sociedad, del bien, del mal, del poder, de nuestros sueños. Pienso en nuestros vídeos, aventuras y nuestras “súper ideas” y no puedo evitar reírme, sola, acordándome de todo ello», comenzaba diciendo el texto.

«Que aunque yo me agobie y te diga “I feel lonely because I always feel out of place”, tú, como siempre, me recuerdes que nuestro “place” is “no place” (y menos mal). Y será porque no nos hemos pegado, insultado, gritado, hecho llorar… pero aquí estamos 27 años más tarde, un cáncer después, trabajando duro y luchando por nuestros sueños, con más energía y fuerza que nunca», continuaba el emotivo mensaje que Celia quiso dedicar a su primo durante su larga batalla contra el cáncer. Un mensaje que terminaba agradeciéndole a Álex Lequio ser como es: » Gracias por demostrarme que la actitud es lo que manda en esta vida y que la constancia y perseverancia son las armas para conseguir lo que parece imposible. Feliz cumpleaños al mejor hermano que se puede tener, love you ♥️».