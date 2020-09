La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha pasado la mayor parte de su embarazo confinada por culpa de la crisis del coronavirus, y un mes después de dar la bienvenida a su hijo Máximo Adriano, Pilar Rubio ha querido hacer público el mensaje de agradecimiento que le manda.

Pilar Rubio no puede estar más feliz por cómo está pasando el verano. Acompañada de su marido, Sergio Ramos, y sus hijos, Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ hacía las maletas para en viajar hasta Mallorca para pasar unos días en familia.

Desde allí, no han parado de compartir todos los momentos que han vivido. De hecho, entre los planes que han hecho, Pilar y Sergio han disfrutado de una jornada en alta mar con sus hijos, se han quedado en la casa en la que se han alojado para bañarse en la piscina e incluso han visitado las instalaciones de la Academia de Rafa Nadal en Manacor.

Han hecho muchos planes durante sus vacaciones en Mallorca

Pero todo lo bueno llega a su fin. De vuelta ya en Madrid, Pilar Rubio ha vuelto a su casa, donde prepara ya la vuelta al cole de sus hijos y donde está al cuidado de su hijo Máximo Adriano, que apenas tiene un mes de vida. No puede estar más agradecida a su pequeño por la etapa que está viviendo y no ha dudado en compartir lo mucho que le ha ayudado a través de un emotivo mensaje.

«Gracias hijo mío #máximoadriano porque con lo pequeño que eres has demostrado ser muy grande. Gracias por ser mi broquel. Gracias por sacar fuerza cuando yo no la tenía. Gracias por darme cobijo y aliento. Gracias por compartir conmigo las noches más largas. Gracias por tu pureza y amor sincero. Me queda mucho que aprender de tí. Este es sólo el comienzo. Te amo ❤️», le dedicaba emocionada junto a una instantánea en la que madre e hija disfrutan de un baño de lo más relajante.

El mensaje de agradecimiento de Pilar Rubio a su hijo pequeño

Parece que Pilar Rubio ha tenido tiempo para hacer balance de sus primeras vacaciones de verano al lado de su hijo Máximo Adriano. Y es que la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha pasado la mayor parte de su embarazo confinada en casa por culpa de la crisis del coronavirus, por lo que la llegada de su hijo ha venido en el mejor momento. La situación del país no es la mejor, pero el hecho de dar la bienvenida a su hijo ha sido una gran noticia. Y ella no puede estar más emocionada. Pilar tiene a sus cuatro fantásticos, con los que no para de compartir su día a día en sus redes sociales.

Muy recuperada de su último embarazo

El pasado 26 de julio dio la bienvenida a su cuarto hijo, algo más de un mes después de que se pusiera fin al Estado de Alarma en nuestro país. Su llegada ha sido recibida con gran felicidad y emoción. No solo por lo que supone recibir a un miembro nuevo en la familia, sino que se suma la situación por la que hemos pasado. Una noticia de este tipo es una gran alegría.

Ya recuperada de su embarazo, Pilar Rubio ha compartido su posado de verano más espectacular. Y es que tan solo un mes después de dar a luz, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ se dejaba ver espectacular en traje de baño. El lugar elegido no podía ser otro que Mallorca, su destino de vacaciones.