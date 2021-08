Melodie y Beltrán han roto su relación tras unos meses arrastrando problemas como la distancia. Ella ha anunciado la mala noticia y ya disfruta de su nueva vida como soltera en Ibiza

Son pocos los que acuden a ‘La isla de las tentaciones’ a buscar el amor, pero los hay quienes lo encuentran y son felices. Pero lo bueno siempre llega a su fin, como así le ha sucedido a Melodie Peñalver y Beltrán, quienes han roto su romance público después de un año de relación al no haber podido superar una crisis que arrastraban desde hacía un tiempo. La encargada de explicar qué ha sucedido y la decisión que han tomado de emprender caminos por separado y continuar sus vidas ahora como solteros ha sido la propia Melodie, que quiere evitar con este paso de anunciarlo ella misma el que se especule sobre los posibles motivos que se encuentran detrás de su ruptura.

Melodie ha utilizado sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que vuelve a ser una chica soltera y que Beltrán formará a partir de este momento en alguien de su pasado, como así fue con Cristian, quien fuese su novio y con el que fue a ‘La isla de las tentaciones’ para ponerse a prueba y falló, al caer rendida ante los encantos de Beltrán. Ahora, un año después de todo esto, llega el momento de decir adiós también a este último y es que su romance no ha podido superar la difícil prueba que supone el tiempo, como así ha querido comunicar ella misma en su perfil de Instagram a través de un comunicado.

“Beltrán y yo ya no estamos juntos por motivos que no vienen al caso. Sentía la necesidad de hacerlo público”, comenzaba a explicar Melodie en un arrebato de sinceridad con sus seguidores para dejar constancia de que su corazón vuelve a estar vacío, aunque algo roto. Aunque no es sencillo el paso que acaba de dar, cree que es lo más justo para ambos y así evitar las especulaciones y le brinda la oportunidad de pedir respeto a todos en un momento presumiblemente delicado para ambas partes: “Solo pido respeto, ya que están siendo unos días muy difíciles para mí”, confiesa la joven influencer, que atesora una gran popularidad tras su paso por el polémico reality y que ahora se ve en la obligación de dar explicaciones sobre su ruptura con Beltrán, de quien se enamoró nada más verlo, aunque supo respetar a su novio y no caer en la tentación frente a las cámaras y esperó a salir del programa para dar el primer paso.

Comienza la nueva vida para Melodie sin Beltrán

Melodie ha comenzado su nueva vida como mujer soltera tras su ruptura con Beltrán en un lugar idílico para dejar atrás los problemas y disfrutar de los placeres de la vida. Lo hace en Ibiza, donde disfruta de unas vacaciones que aprovechará para sanar las heridas de su corazón, pondrá orden a sus ideas y resurgirá fortalecida de una relación tan intensa como la vivida con Beltrán.

Y es que en los últimos meses parecía que se estaban distanciando cada vez más, aunque mantenían ante sus seguidores que todo se debía por cuestiones profesionales que les impedía disfrutar de tiempo de calidad juntos. Un tiempo de ocio que disfrutaban por separado y que hacía que sus respectivos seguidores se preguntasen con cierta regularidad si seguían atesorando el amor que se juraron en ‘La isla de las tentaciones’. Ahora, al final, se ha confirmado que no estaban tan bien como decían y han comprendido que serán más felices por separado.