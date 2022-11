Phinnaeus y Hazel. Así se llaman los mellizos de Julia Roberts y su marido, Danny Moder, que acaban de celebrar su 18 cumpleaños. La protagonista de películas como ‘Pretty Woman’, ‘Erin Brockovich’, o ‘El informe pelícano’ ha querido celebrar esta ocasión tan especial con una bonita foto de sus pequeños cuando eran bebés. «18, os quiero», dice la actriz junto a una imagen en la que aparece sosteniendo a uno de sus hijos en brazos mientras el otro permanece sentadito mirando la escena.

La imagen inédita de sus mellizos ha causado sensación en las redes sociales. Su post, que ha acompañado de emoticonos de estrellas, ha sido muy comentado por los fans y los amigos de la artista. Una de ellos, la actriz Rita Wilson, -mujer de Tom Hanks– comenta sorprendida lo rápido que han pasado estos 18 años. «¡¡¡No puede ser!!! Feliz cumpleaños», dice. Por su parte, la estilista Elizabeth Stewart, les ha dedicado un cariñoso mensaje de felicitación: «Feliz cumpleaños niños».

Julia Roberts siempre ha sido muy discreta en lo relativo a su vida privada y han sido muy pocas las ocasiones en las que se ha dejado ver en público con su familia. Sin embargo, a medida que se han ido haciendo mayores hemos podido descubrir cómo son sus mellizos y lo mucho que ambos se parecen a sus atractivos papás.

La actriz estadounidense y Danny Moder dieron la bienvenida a Finn y Hazel dos años después de su boda, celebrada el 4 de julio de 2002 en su rancho de Taos, en Nuevo México. Cinco años después, en 2007, dieron la bienvenida a su tercer hijo, Henry, que ahora tiene 15 años. Este año la pareja ha celebrado sus 20 años de casados y Julia recordaba el día del aniversario lo enamorada que está de su marido: «Veinte, sin parar de reír y sin parar de besarnos«, decía en las redes sociales.

Cabe recordar que los mellizos de Julia Roberts son las bien parecidos como sus padres. Hace un año, sin ir más lejos, pudimos comprobar la belleza de Hazel, que acompañó a su padre en la alfombra roja del Festival de Cannes en la presentación de la película ‘Flag Day’, donde trabajó junto a Sean Penn, quien dirigió y protagonizó la cinta. Hazel desfiló sobre la alfombra roja con un vestido camisero en un tono nude y llevaba el pelo recogido en una coleta. Presumía entonces, con apenas 17 años, de la misma gracia de su madre para lucir diseños de alta costura.

Roberts, de 54 años, se apartó durante un tiempo de la actuación para dedicarse de lleno a su familia. Estuvo tres años alejada del cine, y 23 sin hacer una comedia romántica. La última fue Novia a la fuga en 1999, aunque este año ha vuelto al género con ‘Viaje al paraíso’ en compañía de George Clooney, con el que trabajó en ‘Ocean’s Eleven’. «La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que he pasado sin hacer una comedia romántica como si no quisiera hacerlas. Si hubiera leído algo que pensara que estaba al nivel de guion de ‘Notting Hill’ o el nivel de diversión alocada de ‘La boda de mi mejor amigo’, lo hubiese hecho. No existían hasta esta película que acabo de hacer, escrita y dirigida por Ol Parker», aseguró n una entrevista en el diario ‘The New York Times’. La estrella, de 54 años ha contado en varias ocasiones que lo que más le llena es su vida como madre de familia: «Me considero una ama de casa», señaló en el citado diario.