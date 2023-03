Melania Puntas: así era antes de su relación con Yulen Pereira (y de los retoques)

Melania Puntas, la influencer que se ha relacionado con Yulen Pereira, tiene una belleza indiscutible. Ojos verdes, cuerpo envidiable, labios voluminosos...Son muchas las cualidades de esta joven que actualmente cuenta con 145.000 seguidores y que hace muy poco se ha convertido en 'Miss Élite 2023', título del que, por cierto, está muy orgullosa. En más de 500 publicaciones la modelo posa y muestra cómo es, eso sí, llama la atención que la foto más antigua de ella sea del año 2020. Por ello, SEMANA ha buceado y encontrado fotografías de su pasado como modelo, imágenes en las que la cordobesa no tiene aparentes retoques estéticos. De igual modo, Melania Puntas estaba guapísima cuando empezó a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la moda, tal y como descubrirás a continuación.

En las imágenes que te mostramos en este artículo, descubrimos a la Melania Puntas del pasado. Imágenes en las que aparece con el cabello largo como ahora, pero en las que todavía no había engrosado sus labios con ácido hialurónico o aumentado su pecho. En esta versión tan natural, Melania Puntas ya empezaba a trabajar como modelo, vistiéndose incluso de novia y, por supuesto, sin imaginar el giro de 180 grados que iba a dar su vida años después. La joven que este miércoles rompía su silencio para negar un posible romance con el esgrimista, ha sufrido una gran metamorfosis en los últimos años. Un gran cambio que se aprecia al comparar ambas fotos.

Gran amante del deporte, Melania Puntas siempre ha tenido un cuidado físico gracias al ejercicio y a una dieta saludable. Precisamente esto es lo que le ha llevado a tener éxito en la industria y a crecer como influencer, siendo el universo 2.0 donde esta joven recibe miles de halagos. Son muchos los que resaltan su atractivo, redes en las que encontramos publicaciones en las que incluso la andaluza habla de un tratamiento realizado en la piel para mejorar la calidad de la piel. "Tienes mayor proyección de volumen, piel lisa...", decía Melania. Esto deja ver que ella no esconde que mima su rostro, al igual que su cuerpo, los cuales deben estar perfectos debido a su trabajo como modelo. Desde hace algunos años es más exuberante y llamativa, potenciando sus rasgos con maquillaje o con ropa distinta a la que lucía en las fotos encontradas por SEMANA.

En las fotografías que le han tomado fotógrafos como Nelson & Carreras se puede ver que Melania disfruta al máximo posando. Ya sea hechas por amigas o por profesionales del medio, Melania se encuentra profundamente cómoda, de hecho, cada vez más, dando igual si es en su rutina diaria o en un estudio dedicado a ello. A pesar de que de estas instantáneas no hay ni rastro en su cuenta de Instagram, esta revista ha ubicado imágenes relativamente antiguas de esta joven que ahora está en boca de todos.

La prescriptora ha utilizado su perfil para desmentir todas las informaciones que sobrevuelan sobre ella y ha negado que Yulen Pereira le haya sido infiel a Anabel con ella. Un comunicado que te hemos contado en SEMANA y con el que quiere zanjar todas las polémicas que desde este domingo está protagonizando. "Quiero dejar bien claro que: Yo no voy a hablar a través de ningún medio que no sea este. Esta va a ser la primera vez que me voy a pronunciar al respecto del tema, que me habéis adjudicado. Yo nunca he tenido nada que ver con la separación de esta pareja, jamás he tenido NADA con Yulen Pereira. Aclarado esto, pido respeto para mi entorno, para mí y que por favor se me desvincule de este tema", dice la joven.