Melani Olivares está desesperada tras haber sufrido el robo de su coche personal en pleno centro de Madrid. Este varapalo se une a la confesión que la actriz hizo hace tan solo unos meses atrás quejándose de que su situación económica no es buena -le deben la mitad de una película que ya ha rodado y lo ha solicitado judicialmente-, y ahora debe seguir pagando un vehículo que le han robado a la espera de saber qué ha sido de él. Ante este duro revés, la intérprete ha decidido pedir ayuda a sus seguidores de las redes sociales para así poder estrechar el cerco sobre el ladrón y así encontrar lo antes posible su coche, reforzando efectivos, pues también la policía está realizando su propia investigación.

La actriz se ha quejado de que su coche ha sido robado en un parking privado en el centro de Madrid, concretamente el que está situado en la plaza Pedro Zerolo, en el barrio de Chueca. “Está denunciado a la policía. La matrícula es 7014 JDZ y es un BMW negro X3, de segunda manos y sin acabar de pagar”, detalla Melani Olivares, que deja claro que “cualquier ayuda es mucha” para así animar a cualquiera que pueda tener la más mínima información al respecto a dárselo a conocer o acudir a la policía a facilitar datos que pueda ayudar la tarea de encontrar el vehículo y, llegado el caso, también al ladrón que se ha hecho con él, sumiendo a la actriz en la desesperación.

Tan preocupada estaba Melani Olivares con el suceso del robo de su coche, que no se percató de que estaba cometiendo un grave error ante sus miles de seguidores de las redes sociales. Al publicar una fotografía de su coche y la denuncia que ha presentado en la comisaría, la actriz no se ha percatado de que estaba mostrando al mundo dónde vive exactamente. En la instantánea aparece con detalle la dirección de su domicilio, pero alertada por sus seguidores, que han tratado de protegerla de otro posible susto, ahora en su casa, pronto eliminó la fotografía en cuestión. Eso sí, tanto se ha comentado este desliz que en las redes sociales aún es fácil dar con ella, aunque por respeto y seguridad de Melanie Olivares hemos optado por no reproducir.

Horas más tarde, siguiendo otros consejos de seguidores que se han volcado en ayudarla a encontrar su coche robado, le han recomendado que hiciese un vídeo en el que se pudiese ver mejor el vehículo y ayude a viralizar su situación: “Siguiendo vuestras instrucciones, que sabéis mucho de redes, lo subo aquí por si queréis compartir e intentar encontrarlo”, explicaba, a la vez que ofrecía más detalles sobre el coche en cuestión, deslizando que tiene 7 años de vida y que aún estaba pagando las letras de su compra: “A ver si hay suerte. Daros las gracias a todos y todas por el aluvión de mensajes de apoyo y ser el sheriff de la ciudad intentando saber dónde está el coche. Os lo agradezco infinito, porque de verdad no tengo otro y voy a seguir pagando algo que no tengo”.

Sus amigos se han volcado con ella, como es el caso de Loles León, que ha querido escribirla un mensaje público animándola a seguir su búsqueda y esperando que dé sus frutos: “Ay, cariño que aparezca pronto. Lo siento tesoro, que te hace mucha falta el coche por tus niños. Muchos besitos”, escribe la veterana actriz, en la línea de otros muchos como Nuria Roca, Nagore Robles, Mar Saura o Lolita Flores, entre muchos otros compañeros de profesión y amigos.