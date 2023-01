Máximo Huerta descubre a Pedro Sánchez: "Me dijo que estuviera un mes callado tras mi dimisión"

Máximo Huerta, ya lo sabe todo el mundo, fue Ministro de Cultura y Deporte durante tan solo una semana. Apenas siete días después de recibir la cartera presentó su dimisión por sus problemas con Hacienda. Aquello sucedió en junio de 2018, pero es ahora cuando el propio periodista y escritor ha contado detalles insólitos sobre lo que hablaron Pedro Sánchez después de dejar su cargo. Uno que aceptó sin pestañear: "Lo decidí en 30 segundos tomándome un croissant y un café con leche". El valenciano, sincero, ha contado muchos detalles que no conocíamos sobre la manera en la que el Presidente de Gobierno abordó su forzada salida de la vida política: "Me tiraron al precipicio. Me tiro al precipicio eligiendo algo importante, pero lo hago con ilusión y ganas. Esa tarde no me llamó nadie. Subí con el discurso escrito. Dije: 'Yo subo y dimito'... Me dijo que estuviera un mes callado. Yo era incapaz de hablar".

"No lo he contado. Subí con el coche a Moncloa con el discurso en el móvil para imprimirlo. Llamé a Marta Fernández, una gran amiga periodista. Le dije: 'Míralo, ¿está bien escrito? Me dijo está perfecto. Se lo mandé a otro amigo que ya no lo es", ha recordado este lunes en 'El Hormiguero'. "Me esperé en una sala de al lado. Se me hizo eterna. Me hice un selfie... Se me ve difuso, como estaba yo en ese momento. Y entré a hablar con él. Le dije: me voy, no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que empezó a hablar de él, de cómo se le vería en la historia en el futuro. Empezó a hablar de que todos acaban mal en política. ¿De mí qué dirán? Me dieron ganas de decir: 'Padre que estoy hablando yo".

Es la primera vez que Máximo Huerta descubre lo que verdaderamente se habló en el despacho de Pedro Sánchez cuando decidió dimitir como Ministro: "Hablaba de que la historia me recordará como tal... Recordé que ya me lo había dicho a mí. En aquella charla de tú a tú en la que me pidió que me callara me dijo: ¿Ves que mal acaban todos? 'Qué dirá de mí la historia'. Me quedé con ganas de dimitir... Meto un poco de humor".

Lo que vino después fue el silencio. "Me fui a casa. Mi madre y yo ni hablamos nada. ¿Tu padre qué diría? Me dijo en la cena. Era muy de UGT. Igual hubiera subido con el camión a Moncloa. Al día siguiente dije nos vamos a la playa y ya está. De pronto recibo un mensaje: 'Que tiene que entregar la cartera al próximo ministro'. Pensé: 'Que se la coja solo que del traspaso es lo último que necesito en este momento'. Como no les dio tiempo de hacer una cartera nueva o no deben tener en archivo, tuve que entregar la mía de manera ficticia y volverla a coger detrás de cámaras. La dejé allí y nos fuimos madre, perra e hijo a tomar unas bravas", ha contado. "La historia le dirá qué es lo que...".

El calvario de Máximo Huerta tras su dimisión: "Me daba angustia todo, perdí la autoestima creí que no valía"

Máximo Huerta recuerda que tras lo sucedido "me daba angustia todo, perdí la autoestima, creí que no valía para escribir, para presentar, para nada... Me quedé sin autoestima y empecé a ir al psicólogo, al psiquiatra y todo lo necesario". No le resultó fácil volver a la normalidad, pero gracias a la literatura recobró la confianza en sí mismo: "Recuperé el cariño con los lectores. Luego noté que el cariño estaba ahí".

Cuando Pablo Motos le ha preguntado: "¿Te pagaron lo correspondiente? ¿Te pagaron el mes entero?", Huerta respondía: "Mucha gente cree que tiene sueldo vitalicio. Renuncié a lo que me tocaba, incluso a cargos que me ofrecieron para quedar bien. Quise una digestión larga, lenta y dolorosa".

Ahora está encantado con "La librería de doña Leo", la librería que ha montado en Buñol, que es "una preciosidad". Esta aventura empresarial es mil veces más gratificante que su brevísima incursión en la política: "Lo que cuesta montar una simple papelería. Eso ha sido mucho más complicado, pero mucho más gratificante".