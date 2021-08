Marta Torné ha hecho arder las redes sociales con su posado más provocativo, completamente sin ropa. Una tradición para la actriz durante todos los veranos

«No hay verano sin beso» es el lema del restaurante de moda ‘Beso Beach’ en Formentera (también disponibles en otras ciudades). Para Marta Torné, «no hay verano sin desnudo». Algo parecido es lo que ella misma ha confesado a través de sus redes sociales con un sugerente posado que no ha pasado desapercibido. La actriz se encuentra disfrutando de la época estival y así lo muestra en su perfil de Instagram, donde es muy activa y acumula cerca del medio millón de seguidores. En la última fotografía que ha compartido ha incendiado su perfil social al posar completamente sin ropa (ni de baño) sobre una colchoneta con forma de alas. Como si se tratara de un ángel de Victoria’s Secret, Marta Torné ha posado así de sugerente y nos ha demostrado cuáles son mejores baños del verano.

Su marido, el artífice de la foto más sugerente de Marta Torné

«No es verano hasta que no te bañas desnud@!!! A qué si??!! 🦋🧜🏻‍♀️💦💦 #cerofiltros #ceroretoques 📸 by @rogergual», han sido las palabras que ha elegido Marta Torné para ilustrar su foto sobre una colchoneta en una piscina. La actriz ha posado completamente sin ropa pero en una postura muy sensual que deja todo a la imaginación y nada al descubierto. Una bonita fotografía que ha conquistado a todos sus seguidores. Ya acumula cerca de 35.000 me gusta y son muchos los comentarios que ha recibido la intérprete tras su sorprendente posado. Mostrando su lado más sexy, Marta Torné disfruta de un verano a todo tren. La mencionado fotografía ha sido tomada por su marido, el director de cine, Roger Gual.

«Amooo! Espérame con las alitas abiertas jajajaja», «Ahora ya si es verano 🙌🔥», «Yo de mayor quiero ser colchoneta 😬», «Madre de Dios eres guapisimaa😍😍», «Queeee?!! Y eres amiga mia? Flipo soy tu fan número 1 jeje😏» son algunos de los piropos que ha recibido la intérprete en su fotografía más subida de tono hasta el momento. La actriz comenzó sus vacaciones hace escasos días y está aprovechando para pasarlas con su pareja en Formentera.

La pareja está disfrutando de unos días en Formentera

Al inicio de sus días de descanso, Marta Torné compartió un selfie desvelando que era momento de disfrutar: «Por fin de vacaciones🌻 Sin maquillaje, sin adornos, sin filtros…. La felicidad ♥️♥️». Y es que la actriz se ha declarado completamente fan del verano en más de una ocasión: «Me encanta el verano, los primeros días de playa, de arena caliente, de chiringuito, me encantan todas esas sensaciones de verano…». Ahora, está disfrutando de todo aquello que le gusta en compañía de su marido. Hay que recordar que la pareja se dio el ‘sí, quiero’ en el verano del 2015 en una íntima ceremonia civil a la que solo han asistido sus familiares más cercanos.