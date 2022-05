A pesar de que lleva un tiempo alejada del foco mediático, lo cierto es que Marta Sánchez pasa por uno de los momentos más dulces de su vida. La cantante cumple años este domingo y lo hace rodeada de Federico León, el hombre que le ha robado el corazón, y su hija Paula. La interprete de ‘Soy yo’ sopla las velas y lo hace con una fuerte preocupación por el futuro de su hija, algo que le quita el sueño y que por ello aprovecha para inculcarle una importante lección de vida.

A sus 18 años, Paula ya trabaja con su madre, algo que decidió la propia cantante porque quería que la joven supiera lo que era «ganarse la vida, desde abajo«. Así mismo lo explicó en su encuentro con Toñi Moreno en ‘Gente Maravillosa’ hace tan solo unos días. «Quiero que sepa lo que es ganarse su dinerito para sus caprichos. Me ayuda en el camerino, a abrocharme los vestidos, a colocar los maquillajes… y ahí la tengo», señalaba.

Como madre, le preocupa el futuro de la joven: «Le digo sobre todo que sepa bien lo que quiere para ir a por ello y que no sea mediocre, que sea alguien importante en lo que haga.Las generaciones últimas no son soñadoras de más. No son muy conscientes de que tener esos lujos que se muestran en Instagram hay que trabajarlo. Eso no llega por casualidad. Hay que sacrificar muchas horas de ocio, de amigos, de familia. Hay que viajar mucho y estudiar mucho».

Cuando su primogénita cumplió la mayoría de edad, Marta Sánchez también aprovechó la ocasión para presentarla en sociedad junto a una importante reflexión. «Empieza un largo camino para ti lleno de experiencias y aprendizaje en el que espero que sepas caminar con sabiduría e intuición, eligiendo buenos compañeros de viaje y aprendiendo a ser feliz con todo lo que venga”, escribía entonces.

Marta quiere que su hija siga sus pasos

Marta Sánchez ha hablado en más de una ocasión sobre su hija Paula públicamente. Durante una conversación con SEMANA a finales de 2020 calificaba de la siguiente manera el momento que estaba viviendo la joven: “Yo creo que lo que le apetece ahora mismo es disfrutar de su edad y no estar pendiente de lo que quiere hacer en un futuro. Es una niña que se va a defender siempre en todo lo que haga, porque tiene mucho carácter y mucho amor propio para triunfar”.

Además, explicaba que siempre le había aconsejado que en lo que haga «intente no ser una más. Que siempre sea una persona que destaque». También elogiaba sus dotes para la canción: “Aunque no está bien que lo diga, mi hija canta muy bien y tiene una creatividad increíble. Me gustaría que siguiera mis pasos, si eso le hiciera feliz totalmente, si no es así, me gustaría que se dedicara a otra cosa”.