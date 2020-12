Marta Sánchez ha acudido al programa de Canal Sur ‘Un año de tu vida’ y se ha confesado sobre un episodio desconocido con el Rey Felipe.

Gracias a ‘Un año de tu vida’ hemos podido adentrarnos en la vida más desconocida de Marta Sánchez. La cantante ha acudido al espacio nocturno de Canal Sur y allí ha repasado algunos de los episodios más trascendentales que le han sucedido a lo largo de los 35 años de carrera musical. No obstante, no ha sido lo único que ha llamado la atención de los fans de la cantante, pues la intérprete de ‘Desesperada’ ha revelado que ella y él Rey Felipe se conocieron cuando eran tan solo unos niños, una anécdota que para ella es imposible olvidar. Justo cuando Toñi Moreno le explicó que el hijo del Rey Juan Carlos tenía una fotografía de Marta cuando estaba haciendo uno de sus servicios militares, la artista se ha confesado sobre lo que muy pocos conocían. «Para mí es un orgullo que en esa época le gustara a Don Felipe, pero es que además yo le conocí cuando teníamos muy poca edad los dos», comienza diciendo en plató.

Ante la mirada estupefacta de todos los presentes y deseando que Marta Sánchez continuara con su relato, los detalles de su encuentro se han ido sucediendo a lo largo de la entrevista. «Mi hermana y yo salimos del colegio, llegamos a casa y mi madre nos dijo: ¡Arreglaos rápido! Yo me pille un cabreo…porque tenía el pelo fatal (…) Yo siempre he tenido el pelo muy rizado y de pequeña no me gustaba nada y por eso siempre me lo alisaba. Nos arreglamos corriendo para ir al trabajo de mi padre, que ya había dejado la ópera, porque les presentábamos a los infantes unas camisetas de deporte. Mi padre trabajaba con el delegado nacional de educación física», ha explicado la cantante. Una cita que, por supuesto, tienen inmortalizada en una fotografía a la que ella, al parecer, no tiene ni una pizca de cariño debido al look escogido para ese día. «Nos hicieron unas fotos que mi madre las adora y yo las detesto porque me veo horrible, una cara de niña, el pelo rizado y oscuro y un traje de nido de abeja…¡niña total vamos! Y Felipe y las Infantas estaban guapísimos y yo me veía horrorosa», ha insistido.

Confesiones consiguieron que el programa fuera visto por casi 800.000 espectadores y un 8,7 de share, datos con los que Toñi Moreno está más que satisfecha, tal y como se demuestra en sus redes sociales. Cabe señalar que Marta Sánchez está viviendo un buen momento, pero que igual que otros muchos españoles está deseando despedirse del 2020 para siempre. Así lo señalaba ella misma esta semana en su perfil de Instagram, aunque ha dejado claro que, pese a todo, tratará de disfrutar al máximo del tiempo que tiene por delante. «Nos merecemos cuidarnos, ponernos guapos, para uno mismo y para los demás. Yo pienso disfrutar cocinando, escuchando música, encendiendo el árbol, que este año nos quedo precioso…y también pienso pintar un cuadro que tengo en mente…No echaré nada en falta las salidas y gozaré mi hogar más que nunca… con los míos y con unos buenos vinilos “vintage”…Y desearé y pediré que el año 2020 se esfume y nos regalen buenas noticias en el 21», ha dicho.