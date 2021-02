Marta Rosado, la entrenadora personal de los famosos, ha concedido una entrevista a la revista SEMANA. Te contamos todos los detalles.

La discreción es su máxima en el trabajo. Todos los famosos que han contado con Marta Rosado han confiado ciegamente en ella, pues saben que no les defraudará. Además de ayudar a cuidarte y elaborar entrenamientos personalizados, esta exitosa entrenadora personal escucha a sus clientes y les empuja a depurar su mente. En su cartera cuenta con artistas, miembros de casas reales y numerosas influencers, eso sí, todos deben pagar por contar con su talento. Aunque ella no quiere desvelar los nombres de rostros conocidos que desean permanecer en el anonimato, sí que confiesa que en más de una ocasión ha pasado la línea y se ha convertido en amiga de muchos. Su derroche de simpatía al otro lado del teléfono da buena muestra de su personalidad, por lo que no extraña en absoluto la amistad que ha conseguido cosechar a lo largo de su carrera. Le preguntamos por Marta López, novia de Kiko Matamoros, hacia quien Marta Rosado tan solo tiene buenas palabras y es que en su caso, no ha ganado solo una clienta, también una amiga.

«Conmigo ella la verdad que genial. Al ser tocayas…desde el primer momento conectamos muy bien y con ella todo fluye. Somos amigas, ella ha pasado la línea de ser solo una persona que viene a entrenar con nosotros», comienza diciendo Marta Rosado. Es habitual verla cada semana en el perfil de Marta López, mientras ella le guía para tener un cuerpo perfecto. Pero, ¿qué tipo de entrenamientos realiza esta joven de 23 años? «Con Marta me focalizo mucho más en el abdomen y en el tren inferior, sobre todo, el glúteo. El tren inferior prácticamente no lo trabajamos por el tema de vestidos y por el trabajo que tiene. Ajustamos esto dependiendo del tipo de profesión o tus gustos. No le suelo meter peso fuerte porque no queremos volumen, solo estar definida», explica esta experta. Ni es la primera ni la última con la que tras muchas horas mano a mano, consigue tener una amistad. «Me ha pasado mucho. Muchos clientes, aunque ya no vienen, me sigo llevando maravillosamente con ellos. Para mí no hay barreras», dice a este medio.

Eso sí, Marta Rosado por su parte tiene claro que hay ni soporta ni va con ella, sino todo lo contrario. «El tema de los egos, no me gusta estar por encima de nadie. No me interesa eso», asegura. Después de esta confesión le preguntamos por la famosa que más le ha sorprendido a lo largo de su extensa trayectoria como entrenadora. «Quien más me ha sorprendido ha sido Nagore Aranburu, la mujer del futbolista Xavi Alonso. Es maravillosa, gana mucho en distancias cortas, tanto físicamente como personalmente. Le llevé también los embarazos y no es nada fría. Al revés», explica esta entrenadora polivalente que estudió incluso Arte Dramático. ¿Y quién es la más metódica? o ¿la más perezosa? «Marta López no falla nunca, por ejemplo. Yo voy a por siempre a por un objetivo, otros influencers solo vienen por el postureo, pero de esos no te puedo dar los nombres», comenta. «No le dan el valor que tienen que darle al entrenamiento. Le gusta salir en un vídeo, pero la realidad no es así», añade.

Trabajar con un artista es diferente. Marta se ha ocupado en muchas ocasiones de hacer la preparación para prestigiosos cantantes mientras están de gira, una ardua tarea que comienza trabajando físicamente en su gimnasio junto a Rosado. «Ellos cuando se van ya saben cómo se hace todo y cuando se tienen que mantener fuera yo les doy pautas», responde. Marta Rosado desvela que, aunque hay quien pueda llegar a pensar que tener un entrenador personal es caro, no es así. «No es caro tener un entrenador personal. Es mente y es salud, yo al final ni tengo cuota ni matrícula, por lo único que cobro es por el entrenamiento. No he subido el precio desde el 2013 y ahora pues me adapto al mercado», señala.

En algunos programas como ‘Sálvame‘ han contado con entrenadores personales para poner a punto a sus colaboradores, ejemplo de ello, Pepa Sanz, más conocida como ‘Pepitator’, una aventura que a Marta le gustaría experimentar. «No tendría problema en trabajar en ‘Sálvame’. Todo lo que tenga que ver con deporte…Además, soy licenciada en Arte Dramático», dice. Entre los nombres que más curiosidad le despiertan y a quien más le gustaría entrenar es a Jorge Javier Vázquez, «quien me hace mucha gracia». No es el único famoso que Marta Rosado desea entrenar, de hecho, se ofrece ‘voluntaria’ para entrenar a la Reina Letizia, a la que muchas veces se le ha criticado por tener unos brazos muy musculosos. «Me encantan las mujeres fuertes. Creo que debería entrenar conmigo», dice Rosado entre carcajadas.

El resto de los mortales debe seguir sus consejos también, pues el confinamiento ha vuelto a muchos mucho más sedentarios. «Tenemos que ponernos un plan para movernos todos los días del sofá. Tenemos que tener bien la cabeza y el cuerpo, con la que tenemos encima es importante. Cuánto mejor estés mucho mejor», recomienda la entrenadora. Si todavía no te has decidido a ello, debes saber que Marta Rosado ha escrito un libro que te podría ayudar a tener un trasero perfecto y así nos lo revela ella misma. «He escrito un libro ‘Un culo 10‘. Va dirigido a todos los públicos, en especial para mujeres, tenemos 5 tipos y se trabaja de manera completamente diferente en una mujer que en otra. En el libro encontrarás ejercicios de 10 minutos para hacer durante 30 días y en el gimnasio de 15. Así activas tu glúteo», finaliza.