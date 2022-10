Marta Rimbau lleva un año con Diego Matamoros, a quien conoció por amigos en común. Los dos habían tenido relaciones intensas, pero quisieron unir sus caminos sin prisa y, al parecer, todo ha salido a la perfección. Ya viven juntos junto a sus perros, a quienes adoran y, por fin, han encontrado una tranquilidad que jamás habían conocido. Por ello, llama la atención que la joven influencer no haya conocido a su suegro, Kiko Matamoros, dada la naturalidad y fluidez que ha tenido la relación desde sus comienzos. Según explica no han coincidido, de hecho, deja ver que no tiene ninguna prisa porque ese momento llegue, pero ¿esto se debe a algún motivo concreto?

Vídeo: Europa Press

Marta Rimbau cuenta que sí conoce a su suegra, con la que a tenor de su reacción tiene una buena relación. Parece que Diego Matamoros quiere tomarse con calma ese paso, a diferencia de lo que ya sucedió en otras relaciones como Carla Barber, a quien rápidamente presentó a su familia. Esta vez ha querido hacerlo de otro modo, siendo él quizás el que dé explicaciones en el futuro sobre su decisión.