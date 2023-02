Este miércoles 1 de febrero se ha celebrado la gala de presentación de la feria de San Isidro de 2023 en Las Ventas a la que han acudido invitados de la talla de José Ortega Cano, Gloria Camila, Victoria Federica o Carmen Lomana, entre otros. Los medios de comunicación de la crónica social no podían faltar en este tipo de saraos, ya que son conscientes de que los personajes que acudían eran de primera línea informativo. Sin embargo, nada hacía presagiar que una noche de fiesta iba a terminar como un auténtico circo después de que Marta Riesco y Cristina Porta se pelearan en directo, dejando de lado el trabajo y la profesionalidad de ambas. Se han convertido en las protagonistas de la noche.

Vídeo: Redes sociales

Un enfrentamiento que ha comenzado cuando Marta Riesco ha compartido a través de sus historias de Instagram un vídeo en el que aparecía Cristina Porta y demás compañeros de 'Sálvame': "Pues esta es la situación que tengo ahora mismo. Estoy al lado de 'Sálvame'. Está el cámara, el redactor y la redactora y estoy justo al lado de ellos y me están poniendo a parir en directo y se piensan que no voy a contestar. Entonces, vengo a trabajar para el programa 'Fiesta' para hacer mi reportaje como hago siempre y esta persona, que ahora no quiere que la grabe, pero sí pone la cara para ponerme a parir. Pido por favor a la directiva nueva de 'Sálvame' que esto se controle porque aquí la única persona que es un circo es ella. Ella hace sus realities y sus cosas pero yo no tengo nada que ver con esta chica, con Cristina Porta", continúa diciendo mientras está grabando en todo momento a la reportera del programa de las tardes de Telecinco.

Cristina Porta ha pedido a Marta Riesco que se tranquilizara: "No estás bien"

Sin embargo, a pesar de los intentos de Cristina Porta de pedirle que le dejara hacer su trabajo, las cosas han ido a mayores y Marta Riesco se ha colado en el directo de Telecinco, donde hemos visto un brutal enfrentamiento entre ambas periodistas. El Maestro Joao pedía que se le comentara a la pareja de Antonio David Flores que a los eventos que acudía, no eran siempre en honor a ella. Poco después, Marta aparecía en pantalla y Porta le pedía que le dejara trabajar: "Eres muy mala profesional, eres muy mala compañera. Yo estoy trabajando. ¿Y qué pasa por qué esté en 'Sálvame'?, preguntaba muy enfadada.



La novia de Antonio David Flores ha atacado a 'Sálvame' en directo

"Si estás trabajando en 'Sálvame' la profesionalidad brilla por su ausencia. Desde luego que si trabajas en un programa que hace todo lo que ha hecho", le respondía Marta Riesco. "¿Qué hace? Mucha audiencia. Estamos en un evento Marta. Céntrate. No eres la protagonista. Estamos cubriendo un evento y se cree que ella es la protagonista. Estoy flipando", explicaba Cristina Porta. Y Riesco ha vuelto a hacer acto de presencia y mirando a cámara ha dicho unas palabras que no se podían escuchar a causa de todo el revuelo del evento. Lo que sí podíamos escuchar era a Cristina Porta decirle que "no estás bien. Marta, no estás bien. Te lo digo. Cálmate porque vas de feliz en tus redes sociales y no te veo". Sin embargo, la reportera de 'Fiesta' ha vuelto a hacer acto de presencia intentando boicotear así al programa.