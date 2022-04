«Voy a celebrar mi cumpleaños porque me lo merezco. Voy a intentar disfrutar al máximo». Son las primeras palabras que ha pronunciado Marta Riesco. al subirse en la limusina que la ha trasladado desde los estudios de Telecinco a la sala de fiestas de Madrid donde va a celebrar su 35 cumpleaños. Una fiesta que se ha teñido de amargor tras romper en directo con Antonio David Flores en el plató de ‘Ya son las ocho‘.

Esta viernes, la reportera ha sorprendido a todos al anunciar delante de las cámaras que ha decidido poner punto y final con Antonio David Flores. El malagueño no estuvo a su lado el pasado martes, día de su aniversario. Y tampoco ha estado presente en el festejo que ha preparado en el exclusivo barrio de Salamanca de la capital. «Para mí esto es un golpe muy duro y no voy a poder continuar mi relación después de esto. Siento decirlo así», ha dicho, rota en llanto, en el espacio de Sonsoles Ónega.

Pero el dolor tras tomar tan drástica decisión han quedado aparcadas de inmediato cuando ha abandonado las instalaciones de Mediaset para reunirse con sus invitados. Una vez que se ha despedido de sus compañeros para dirigirse a su gran cita, la madrileña ha hecho un esfuerzo por recuperar el ánimo. Poco le ha costado, la verdad. En cuestión de minutos la hemos visto venirse arriba. La vida continúa. Y ella, tal y como ha señalado, ya «ha pasado mucho». Ahora toca divertirse.

«Siento que me haya pasado esto en directo, pero por toda la gente que ha preparado mi cumpleaños lo voy a disfrutar. Voy a pasármelo muy bien y me voy a tomar una copa a vuestra salud», ha anunciado la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ a través de Stories en su perfil de Instagram.

La colaboradora no solo ha continuado adelante con sus planes. Es que lo ha hecho, además, completamente empoderada. Nada ni nadie ha impedido que sople las velas de su tarta. Se ha puesto guapísima para la ocasión y ni su inesperada ruptura en directo han logrado empañar este día que, sí o sí, es para ella y para la gente a la que quiere. Tan firme se ha mostrado en sí misma que no ha dudado en acompañar sus publicaciones en las redes sociales con el ya famoso ‘No tengas miedo’, la canción con la que quiso presentarse a Eurovisión sin éxito.

?

¿Cuándo se presentó Marta Riesco a 'Operación Triunfo'?

Marta Riesco se presentó al casting de 'OT 2005'. "A ver si tenemos suerte. Espero pasar, y si no me llevaré el recuerdo de que me lo he pasado bien. Se te pone una cosa en la tripa que dices 'Madre mía, hasta que no cante, no se me va... "Me encantaría entrar, mataría por entrar a la academia. Es el trampolín para poder vivir de la música, para poder hacer lo que yo quiero", decía la reportera antes de entrar a su prueba. Marta cantó la canción 'Venus', de Shocking Blue, pero fue rechazada.