Rocío Carrasco ha visitado este miércoles el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ por primera vez. La hija de Rocío Jurado ha promocionado la nueva entrega de ‘Montealto’ y ha hablado también de las polémicas familiares. El hecho de que haya tenido que estar en directo en este programa le ha llevado a coincidir en las instalaciones de Telecinco con Marta Riesco, la periodista con la que ha estado tiempo saliendo Antonio David Flores o el ser, como Rocío lo llama.

Aunque no ha habido encuentro entre ellas, por lo menos que se sepa, ambas han estado en las instalaciones y en los pasillos de Telecinco a la misma vez. Marta Riesco ha compartido un Stories desde uno de los cuartos de baño de Mediaset apenas unas horas antes de que Rocío Carrasco diera su entrevista en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha hablado de muchas cosas.

Marta Riesco ha podido estar muy pendiente de lo que esta ha dicho desde la redacción de su programa, donde se está refugiando desde que recibiera el alta laboral tras vivir un momento complicado de salud. Rocío Carrasco no ha hablado de ella, a pesar de que durante semanas ha estado en el foco de la noticia al confirmar su relación con Antonio David Flores.

Marta ha estado en Mediaset este miércoles junto a Rocío Carrasco

A pesar de que Marta estaba en la redacción de su programa y Rocío ha estado en directo en el plató del mismo, estamos seguras de que ambas habrán evitado verse. Aún así, llama mucho la atención que hayan conseguido no verse a pesar de estar tan cerca. Si se hubiera dado este encuentro, no sabemos cómo podría haber reaccionado cada una de ellas.

Hay que recordar que Marta confirmó su relación con Antonio David, con el que Rocío Carrasco ha vivido los peores años de su vida, dicho por ella. Además, era gran amiga de su hija, Rocío Flores , a la que parecía no sentarle muy bien que mantuviera una relación con el ex Guardia Civil.

Rocío Carrasco toma una decisión para proteger a su hija

De su hija sí ha hablado Rocío Carrasco, a la que ha querido proteger por todo lo que se habla de ella. Ha lanzado una decisión que ha tomado: «Hablar de este tema más lo único que genera es dolor. Ha llegado el momento de que a mí hija la voy a dejar a un lado, porque el volver a narrar lo que ya he contado, eso lo único que genera es daño. A mí me mata y a ella le causa dolor. Vamos a dejar a Rocío a un lado. No me podéis pedir… lo he dicho, yo no estoy capacitada ni emocional ni médica ni personalmente para dar pasos que se me piden o para responder que se me preguntan a diario. Las circunstancias no son las mejores», confesaba a la espera de ver el momento perfecto para dar el paso de hablar con su hija.

«Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio y que cada uno sea consciente. Necesito tiempo para recuperarme. Es una puerta, simplemente. Esa puerta por ahora se va a quedar así, voy a dejar, apartar ese tema a un lado porque solo genera dolor», ha terminado diciendo.