Ha sido un fin de semana muy ajetreado en cuanto a la familia Flores-Moreno-Riesco. Si este viernes Marta Riesco jugaba al despiste sobre si había vuelto o no con Antonio David Flores, tan solo unas horas después oficializaba su reconciliación y compartía la primera imagen de la pareja juntas. Pero lo más sorprendente llegaba este domingo cuando, después de pasar el fin de semana con la reportera, el malagueño salía a comer en familia por el día de su cumpleaños. Y cuando decimos en familia, es al completo. Además de su hija, Rocío Flores, acompañada por su novio, Manuel Bedmar, a esta cita tampoco faltó Olga Moreno. A la empresaria la pudimos ver muy unida a la que fuera su suegra. De hecho, ambos salieron del local agarrando a la mujer. Cada uno por un lado. Una imagen que ha dado mucho de que hablar.

Marta Riesco ha hablado del encuentro entre Antonio David y Olga Moreno

Y es que son muchos los que no entienden esta relación entre los dos exs. Pero, ¿qué piensa la actual pareja de Antonio David al respecto? Si bien es cierto que Marta Riesco ha revelado que va a dejar de hablar de su relación con el ex Guardia Civil, este lunes ha dado grandes titulares y ha contado todo sobre su reconciliación. La colaboradora de televisión ha revelado que tanto el viernes como el sábado celebró el cumpleaños con Flores antes de que el sábado por la tarde él pusiera rumbo a Málaga para salir a comer el domingo con su familia. Una comida en la que la gran protagonista fue la propia Olga Moreno.

«Evidentemente antes de ese posado yo tengo conversaciones con él. Evidentemente me dice «va a pasar esto», para que no me enfade y para que no lo vea por la tele y diga «qué ha pasado». Me preguntó si tenía algún problema. Yo le dije que por supuesto que no«, comienza diciendo. «A mi me parece bien. Te voy a decir el por qué. Y es que lo que deja aparente esa imagen es que Antonio David tiene que ser un buen tío para que su ex esté ahí en su cumpleaños después de hacer unas declaraciones que reconoce que es mi pareja», desvela.

Su gran preocupación a lo largo de estos meses

Pero lo cierto es que no siempre le ha parecido tan bien este buen rollito entre los dos exs. «Te voy a decir lo que me preocupa y lo que no me preocupa. A mí lo que me preocupaba es le hecho que parecía que por el hecho de no hacer daño a la gente yo estaba en un segundo o tercer plano y no había ese reconocimiento«, ha dicho. Marta Riesco necesitaba que Antonio David confirmara que eran pareja y que con Olga Moreno ya no existía ningún tipo de relación sentimental.

