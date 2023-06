Marta Riesco revela que tuvo una reconciliación fallida con Antonio David: "Se llevó sus cosas mientras dormía"

Marta Riesco no quiere esconderlo más. Lleva semanas callada, pero necesita gritar al mundo lo sucedido con Antonio David Flores. Para sorpresa de muchos tras su sonada ruptura tuvieron un intento de reconciliación, pero nada salió como ella esperaba. Tanto es así que el malagueño ha acabado bloqueándola y restringiendo sus llamadas, lo que ha hecho imposible a la periodista ponerse en contacto con él. Destrozada por cómo ha sucedido todo, Marta buscaba explicaciones, las cuales está segura de que nunca llegarán.

"Voy a contar todo lo que sucedió, pero se supone que vino a intentar recuperarme, a intentar recuperar la relación. Se presentó en mi casa a las 12 y media de la noche y estuvo en mi casa tres días sin yo decir nada a nadie de mi familia. Solo lo sabían mis dos amigas. En esos tres días yo creía que iba a luchar por la relación. Así le hizo saber a mis amigas y así me hizo saber a mí. En estos tres días en los que durmió en mi casa y estuvimos juntos, las cosas no fueron como yo creía. No hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto", comienza diciendo Marta. Se reencontraron en el ático de Madrid en el que ambos vivieron durante unos meses, casa en la que actualmente vive Marta y la cual, sin querer, le trae muchos recuerdos de su noviazgo.

72 horas que Marta Riesco no recuerda con cariño, especialmente por lo que pasó mientras ella dormía. Ella le reprocha que no haya querido ser sincero con ella, algo que hubiera agradecido para por fin pasar página y comenzar de cero su vida. Lejos de decirle la verdad, le dijo que tan solo se había llevado ropa de invierno, pero los hechos le quitaron la razón, según cuenta Marta. "Mientras dormía se llevó todas sus cosas de mi casa. Se llevó todo y se fue. Me desperté y ya no había nada. Me dijo que se había llevado la ropa de invierno", explica. "Su intención nunca fue reconciliarse y no creo que haya estado nunca enamorado, como yo", añade.

Marta Riesco cuenta que este intento de volver y retomar su relación solo le sumió en una tremenda tristeza. No le ayudó en absoluto y es por ello que ahora quiere contar qué sucedió con Antonio David Flores cuando todo el mundo creía que todo había terminado entre ellos y que no había posibilidades de ningún tipo. "Volví a estar mal, volví al agujero y volví a sacar este libro que tanto se ha publicado y que tanto ha dado que hablar. No soy sucia por haber sacado este libro", ha dicho haciendo referencia al famoso libro cuyo título dio mucho que hablar. Recordemos que hace solo unos días habló y posteó una imagen de 'Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas', portada por la que muchos de sus seguidores pensaron que mandaba un zasca a su ex, Antonio David Flores. "No he llamado psicópata a nadie", puntualiza.

Tras este intento fallido Antonio David volvió por segunda vez a su casa, pero de nuevo él mantuvo en secreto su encuentro. Cansada del ocultismo Marta estalló contra él y le contó todo a su hija Rocío Flores, quien, por cierto, ha bloqueado a la periodista. Ya no puede haber contacto entre ellas. "Después de que haya sacado las cosas de mi casa volvió a mi casa... Se fue a Málaga, por supuesto con la intención de no decírselo a su hija. Así que yo le escribí a su hija para decirle que su padre estuvo tres días aquí. Ella me bloqueó".

Marta Riesco considera que, en su casa, callarse "no le ha beneficiado" y que siempre creyó que todo se arreglaría con Antonio David, algo que no ha terminado sucediendo. "Siempre he tenido la esperanza de que esa persona sea el amor de mi vida a pesar de todo lo que ha pasado, pero es muy duro haberle llamado a horas muy tarde... para pedirle explicaciones, llorando con crisis. Lo he llamado y me ha bloqueado y me ha seguido restringiendo las llamadas. Solo quiero saber por qué ha venido a mi casa a decirme que me ama y ahora me hace sufrir de esta manera. Necesitaba contar esto para salir adelante", comenta.

Espera que con esta impactante confesión ella pueda cerrar este capítulo y seguir adelante, eso sí, sin Antonio David Flores. Ha recordado lo duro que le está resultando olvidar su relación, situación a la que se suma su despido de Mediaset. "He perdido mi trabajo. A día de hoy lo he perdido todo", finaliza.