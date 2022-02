Hace ya más de una semana que no vemos a Marta Riesco en su puesto de trabajo debido a la baja laboral que se cogió tras visitar un centro de salud mental. Desde entonces, poco se ha sabido de la reportera de ‘El programa de AR’. Más allá de la exclusiva que este miércoles os ofrecía SEMANA en el que os confirmábamos la ruptura definitiva entre Antonio David Flores y Marta Riesco, poco hemos sabido de los protagonistas. Marta, que es muy activa en las redes sociales, ha estado «desaparecida» durante este tiempo. Sin embargo, este jueves ha reaparecido acudiendo a su centro médico. Marta ha acudido a una revisión médica donde ha recibido el alta médica.

Marta Riesco acude al centro médico y asegura tener «ganas de trabajar»

Para la periodista, siempre ha sido muy importante su carrera profesional. De hecho, desde que se confirmara la que fuera su relación con Antonio David Flores dejó claro en más de una ocasión que no quería convertirse en protagonista sino seguir con su faceta de reportera. Sin embargo, la presión pudo con ella y terminó cogiéndose la baja médica después de visitar un centro psiquiátrico. Podéis escuchar las primeras declaraciones de Marta Riesco después de un tiempo desaparecida en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en las imágenes que os ofrecemos sobre estas líneas, a su llegada al centro médico, Marta Riesco confiesa su deseo de volver a su puesto de trabajo. Tras su visita con el doctor, la reportera salía contenta desvelando que ya había recibido el alta médica y podría volver a su puesto de trabajo. «Me incorporo mañana. Han sido días duros y complicados pero ya estoy mejor», ha dicho Marta Riesco. Además, ha confesado quien ha sido su mayor apoyo durante este tiempo. Puedes verlo en el siguiente vídeo.

Vídeo: Europa Press

La reportera tuvo que cogerse la baja médica por la presión

Durante las primeras semanas desde que se destapara su relación, Marta ha seguido desempeñando sus tareas profesionales en los programas en los que colabora. Sin embargo, ha recibido alguna que otra llamada de atención por parte de sus superiores, ya que algunos no entienden muy bien el comportamiento de Marta Riesco, muy diferente delante de las cámaras que en los pasillos de Mediaset.

Marta Riesco se vio obligada a hacer lo que más temía tanto ella como su familia: dejar de trabajar. La reportera tuvo que cogerse la baja médica debido a la presión a la que se había visto sometida desde que saliera a la luz su relación con el ex de Rocío Carrasco. Agobiada por la presión mediática, la ex novia de Antonio David Flores habría decidido hacer un parón para calmarse y recuperar fuerzas. Hasta el día de hoy, así ha seguido siendo. Desde que acudiera al centro psiquiátrico el pasado 26 de enero por la noche, Marta no ha vuelto a su puesto de trabajo.