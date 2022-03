Este miércoles, Marta Riesco ha reaparecido en televisión y lo ha hecho por la puerta grande. La que fuera aspirante a Miss Segovia ha hablado con Jorge Javier Vázquez en los pasillos de Telecinco, poco antes de entrar en ‘Ya son las ocho‘. En su breve encuentro con el presentador, la joven ha roto su silencio respecto a su relación con Antonio David Flores y ha soltado un bombazo que ha dejado a la audiencia con la boca abierta.

«Tengo muy claro lo que estoy haciendo»

Cuando el conductor de ‘Sálvame’ le ha preguntado: «¿Es verdad que te quieres casar?», esta le ha respondido de manera sincera: «Oye pues sí. ¿Por qué no?… Claro que me voy a casar con Antonio David. Tengo muy claro lo que estoy haciendo».

Con estas inesperadas palabras, Marta Riesco rompe un prolongado silencio. Llevaba semanas sin hacer declaraciones a los medios sobre su idilio con el ex de Rocío Carrasco. Tanto ella como el malagueño han estado jugando al despiste y no se han pronunciado sobre movimientos que han hablado por sí solos sobre el avance de su romance. Al andaluz se le ha visto yendo a la casa de ella, lo que es una clara señal de que siguen juntos.

Minutos más tarde de soltar su perla sobre Antonio David, Marta se ha sentado en el plató de ‘Ya son las ocho’, donde ha hablado una vez más de su novio. «Hay cosas que no se pueden negar. Solo hay que verme la cara de que estoy contenta en mi vida y eso es porque estoy contenta», reconocía. Incluso ha hablado de Rocío Flores, a la que ha enviado unas palabras muy conciliadoras: «Solo tengo buenas palabras para ella… Solo quiero decir que yo pienso de ella cosas maravillosas y espero que ella reme a favor y recordar que el amor nunca es algo malo». Tanto amor siente que no oculta que desea dar el ‘sí, quiero’ al ex de Rocío Carrasco: «Cuando estás enamorada, cómo no te vas a querer casar».

«Han llegado a decir que he prohibido sacar las imágenes de antes de operarme», le ha dicho Riesco a Sonsoles Ónega cuando esta ha querido saber por sus intervenciones. «Me sacaron el cacho de nariz que me sobraba y punto… Hay personas a las que le fastidia que mejores tu aspecto. No entiendo a la gente así».

«No quiero exponerme de esta manera»

De su futuro en el mundo de la comunicación, ha manifestado que ahora no le apetece estar al pie del cañón las 24 horas del día: «Me gustaría seguir haciendo mis reportajes, pero no quiero exponerme de esta manera». Desea seguir trabajando, pero sin convertirse en un personaje público: «Me encantaría seguir en mi productora a pesar de lo que se ha dicho y de los novios que me han sacado. Me siento con fuerza y espero que se me sigan dando las oportunidades. Llevo más de 15 años ejerciendo mi profesión de periodista. He llegado aquí por mí misma y porque tengo talento en ciertas cosas. Que se diga que estoy aquí porque estoy con una persona conocida me parece el peor argumento», añadía. De su posible paso por un ‘reality’ de la cadena ha dicho que no le interesa: «No me veo capacitada para ir a ‘Supervivientes».

Sobre su enfrentamiento con Anabel Pantoja se ha mostrado muy tajante: «He pasado de reírme a no reírme. De todas las cosas que se han dicho de mí hay cosas que son hirientes, que te denigran y que tu imagen queden por los suelos. Está judicializado y voy a ir hasta el final. Dicen que yo quiero foco porque entro en un programa. Si no lo haces es porque lo que dicen no es verdad»

Su enfrentamiento con Anabel Pantoja la ha «afectado una barbaridad»

«Estoy en un despacho de abogados muy serio. Esto es lo que más daño me ha hecho a mí y a mi familia. Me ha afectado una barbaridad. Pensaba que era fuerte, pero he escuchado cosas de mí las 24 horas del día», añadía. Y ha lamentado haber sido criticada por sus propios compañeros. «Me creía una superwoman y un día te das cuenta de que no puedes con todo».

Tan mal lo ha pasado desde que su relación amorosa ha salido a la palestra que ha llegado al límite: «He llegado a obsesionarme y mirar lo que se ponía de mí en Google en las últimas 24 horas. Era insufrible. Yo que estoy concienciada con la salud mental… me estaban quitando la vida».

Fue el pasado miércoles cuando Marta respondía de manera escueta a la prensa gráfica cuando se le preguntaba por las imágenes del excolaborador de ‘Sálvame‘ abandonando su domicilio en Madrid. poco después de ser fotografiado haciendo la mudanza del hogar en el que vivía con Olga Moreno. El que fuera yerno de Rocío Jurado fue inmortalizado visitando el piso de la colaboradora, lo que de inmediato echaba por tierra las informaciones sobre la ruptura de la pareja y reavivaba la teoría de que nunca han dejado de estar juntos. Todo parece indicar que su affaire sigue viento en popa a toda vela. «Lo siento, pero es que no voy a decir nada», respondía Riesco. Este miércoles sí ha hablado alto y claro en Telecinco. Tenía motivos para hacerlo. En el programa de Sonsoles Ónega le han puesto hasta un camerino solo para ella, así que el recibimiento ha sido por todo lo alto.

Lo cierto es que en las redes sociales, el espejo donde ella misma ha reflejado su día a día, Marta ha dado claras señales de que su estado de ánimo es bueno. Hace apenas unas horas ha presumido de sus nuevos labios, cuyo aspecto ha mejorado gracias a un conocido tratamiento de medicina estética. Además, su casa, esa que ha sido testigo de sus encuentros con Antonio David, está completamente renovada. Ella misma ha compartido fotografías del nuevo aspecto de su vivienda… en la que tantos movimientos se han producido recientemente.

Todo parece estar cambiando para la reportera, que cada vez cuenta con más simpatizantes. Hace unas horas, sin ir más lejos, Belén Esteban ha reconocido que no le importaría que la fichasen en ‘Sálvame’. «Sí me gustaría porque puede aportar cosas y sabe muchas cosas de mucha gente», ha reconocido la de Paracuellos.

