La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ lleva días siendo protagonista de la actualidad y ahora ha reaparecido en su programa para emitir un rotundo comunicado. Con él trata de terminar con toda la polémica en la que se ha visto envuelta.

Después de días convertida en protagonista de la actualidad tras la supuesta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, Marta Riesco, reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, se pronuncia sobre las noticias que la han señalado como causante de la separación del ex Guardia Civil y la sevillana. La joven ha querido mantenerse en un discreto segundo plano, pero tras analizar todo lo que se ha dicho sobre ella, Marta habla de toda la polémica en el plató de su programa.

Ana Rosa Quintana ha sido la encargada de hablar sobre lo que está ocurriendo con Marta Riesco. «No quiere entrar y tiene todo el derecho del mundo. Ella ha emitido un comunicado, que voy a leer yo ahora», ha empezado diciendo. Una vez dicho esto, la presentadora de televisión ha leído el comunicado que ha elaborado la reportero para que termine todo el revuelo mediático en el que se ha visto envuelta.

«Llevo días años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión, mi trabajo me avala. Esto lamentablemente ha quedado en un segundo plano. Algunos compañeros han aludido a mi desde un ámbito privado. No soy un personaje público y no quiero entrar en temas personales. Durante estos días he sufrido un acoso, directamente se me está señalando en diferentes medios de comunicación. El sueño de mi vida era trabajar en ‘El programa de Ana Rosa y lo conseguí. Tengo el apoyo y el cariño de todos mis compañeros. Os pido poder ejercer mi profesión sin presiones», ha dicho rotunda.

Marta Riesco reaparece tras el revuelo mediático

Una vez que la presentadora de televisión ha leído el comunicado, Ana Rosa ha conectado precisamente con Marta Riesco, que se encontraba en la casa de Kiko Rivera e Irene Rosales para dar la última hora sobre lo ocurrido. Antes de entrar en acción, la joven ha querido añadir una frase corta pero rotunda: «Gracias a ti, al programa y a mis compañeros», ha dicho sin querer añadir nada más al respecto.

Ha sido una de las personas de las que más se ha hablado este pasado fin de semana. Y es que ha sido señalada por haber tenido una supuesta relación con el ex Guardia Civil. Ella no ha querido hablar sobre esto en ningún momento y se escuda en que ella no es un personaje público. Eso sí, en ningún momento se puede leer en el comunicado que desmienta su supuesta relación con Antonio David.

Chabelita Pantoja, que era su amiga, también ha hablado de ella

De Marta Riesco también hablaba su examiga, Chabelita Pantoja. Ambas mantuvieron una relación de amistad durante meses, pero ahora ha sido la hija de Isabel Pantoja la que ha asegurado que ya no se hablan. Lo hacía en el plató de ‘Sábado Deluxe’, donde se pronunciaba sobre la guerra con su hermano, Kiko Rivera. «No me hablo con Marta Riesco desde hace un año», empezaba diciendo. Chabelita aseguraba que su relación de amistad empezó a generarle desconfianza. «Ya no pasa nada entre nosotras, pero si en una amistad no tienes confianza… Yo apoyé a mi amiga y salieron unas informaciones y ya no confié en nada de ella», declaraba.