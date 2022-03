Marta Riesco se ha convertido en una de las protagonistas del día tras la exclusiva de la revista SEMANA. En este medio hemos publicado sus imágenes más buscadas junto a Antonio David Flores, una portada sobre la que ella ha hablado en ‘El programa de Ana Rosa’. En su discurso no solo ha presumido de lo enamorada que está de su pareja, sino también de lo complicado que ha sido para ella convertirse en personaje público. Ha denunciado su tratamiento en ciertos medios y sin nombrar directamente a Patricia Pardo, ha lanzado un zasca que en redes sociales no ha pasado desapercibido. Y es que ambas comparten su vida sentimental con personajes públicos que recientemente han roto sus matrimonios. «Estarás de acuerdo conmigo que se ha relacionado a otros famosos con gente conocida y no se le han hecho esas investigaciones como a mí», ha dicho Marta.

La reportera de televisión no entiende el motivo por el que a una se le ha tratado de una manera y, en cambio, con ella se ha ahondado sobre su pasado «hasta ridiculizarla». «Hay otras personas en portadas que se les ha respetado más que a mí», ha añadido la colaboradora, una clara indirecta a su compañera, quien este miércoles también aparece en una portada de otra conocida revista. Patricia Pardo y Christian Gálvez siguen dando pasos en su relación, la cual tiene a ambos muy ilusionados, a pesar de que la familia de Almudena Cid ha cargado duramente contra él. Ni Joaquín Prat ni tampoco el resto de compañeros se han pronunciado al respecto, aunque en el universo 2.0 ya es otro cantar.

Su desencuentro con Alessandro Lequio

La joven también ha denunciado el trato de Alessandro Lequio, con el que tenía una excelente relación antes de que se confirmara su relación sentimental con Antonio David Flores. De la noche a la mañana el colaborador estalló contra ella, reacciones que Riesco no ha podido entender y que, a día de hoy, se siguen repitiendo. «Me has llamado amante en el peor momento de mi vida. Ahora estoy fenomenal, ahora estoy yendo a terapia», ha dicho al italiano.

«Me has reventado donde más me dolía. No he sacado los mensajes que tú me mandabas a mí», ha asegurado. Su enfado comenzó cuando Alessandro dijo sentirse traicionado, pues Marta cuando se desataron los rumores sobre una posible relación con Antonio David, ella se lo negó. No obstante, parece que no es el único asunto que habrían tratado en sus conversaciones fuera de cámaras, las cuales Marta ha dicho que «sigue guardando, pero no mostrará». «Enseña lo que quieras», ha respondido el padre de Álex Lequio.

