Fue el pasado 8 de abril cuando Marta Riesco rompía en directo en ‘Ya son las ocho’ con Antonio David Flores después de que él la dejara «plantada» en su cumpleaños. La reportera, que llevaba «buscando su lugar» durante un tiempo, no aguanto más y decidió poner punto y final a su relación. Tras esta ruptura, la periodista tuvo que tomarse unos días de descanso ya que no se encontraba del todo bien. Sin embargo, ahora ha regresado a su puesto de trabajo y lo hace más feliz. «Antes estaba infeliz, ahora estoy feliz», decía esta misma tarde en el programa vespertino de Sonsoles González. «Hoy estoy feliz porque tengo mucha suerte en la vida», decía después. Una aparición que coincide precisamente cuando Antonio David Flores está a punto de cumplir años. Será el próximo 24 de abril.

Marta Riesco reaparece el día del cumpleaños de Antonio David Flores

El que fuera pareja de Rocío Carrasco ha pasado unos días en la capital de Madrid, donde acudió a la Junta General de Accionistas de Mediaset que se celebró hace unos días en las instalaciones de Telecinco. Además, según Iván García, colaborador del programa, durante este tiempo ha aprovechado su estancia en la capital para quedar con su ex (o no), Marta Riesco. Asegura que durante los dos últimos días, ambos han hecho juntos diferentes planes. La reportera, sin confirmarlo pero tampoco desmentirlo, tenía una sonrisa de oreja a oreja.

La cantante de ‘No tengas miedo’ no ha querido aclarar en qué punto está su relación con Antonio David Flores. De hecho, ni si quiera ha querido confirmar nada relacionado con esas quedadas que su compañero apuntaba. Sin embargo, el brillo de sus ojos, la cara que ponía al ver la imagen de Antonio David Flores y el tonteo a la hora de hablar de su ex eran suficientes para saber que ha habido un acercamiento entre ellos. De hecho, hace tan solo unas horas ella misma confirmaba que el malagueño le había «desbloqueado de Whatsapp».

Si bien es cierto que hace unos días aseguraba que estaba «soltera», su última actuación deja entrever un acercamiento entre ellos. Además, el hecho de que su compañero desvelara las recientes quedadas de Antonio David y Marta ha desconcertado por completo a Riesco, que querrá llevar su ritmo antes de confirmar su reconciliación con el ex Guardia Civil. Y es que ella aseguró que tenía varias condiciones antes de volver a darle una oportunidad. Ella siempre ha querido su lugar. Un lugar que de momento él no le ha dado y que, según Iván García, todavía no le va a dar.

La reportera no está invitada al cumpleaños en Málaga de Antonio David Flores

El colaborador de televisión ha tenido acceso a la lista de invitados del cumpleaños de Antonio David Flores en Málaga. Una fiesta a la que, según él, Marta Riesco no está invitada. «Ya veremos», respondía Riesco. Sin embargo, su rostro se desencajaba al conocer esta información. A pesar de sus intentos por disimular, esa información le ha venido completamente desprevenida. Sin embargo, ella tiene otros planes para este viernes. Y es que, coincidencias de la vida, tal y como la cantante ha desvelado, su hermano también cumple años el mismo día que Antonio David. El próximo 24 de abril, Antonio David y el hermano de Riesco cumplen años.

Lo cierto es que en un primer momento, la colaboradora de televisión también ha jugado al despiste con esto. «Voy a celebrar el cumpleaños con mi hermano pero no se sabe si se unirá alguien más», ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja.

Isabel Rábago confirma que Marta y Antonio David han vuelto

Tras ver lo risueña que se encontraba Marta Riesco este viernes, y no solo porque sea fin de semana, Isabel Rábago ha querido dar la noticia del día, según ella. «La noticia es que Marta ha vuelto con Antonio David», decía la periodista. «Eso lo estáis diciendo vosotros», puntualizaba Marta Riesco antes de seguir con el programa. Eso sí, no ha desmentido tampoco la noticia. Al contrario ha hecho sembrar la duda con todas las pequeñas puntualizaciones que ha hecho a lo largo del programa de este viernes.

Ahora, tan solo nos queda esperar para ver qué ocurre con la fiesta del cumpleaños de Antonio David. ¿Viajará hasta Málaga la reportera? ¿Irá a esta celebración Olga Moreno? ¿Será el reencuentro entre Rocío Flores y la periodista? Lo cierto es que esta fiesta promete dar mucho de que hablar.

