Marta Riesco no puede estar más feliz. La periodista acudía este domingo a celebrar el cumpleaños de su hermano con su familia. A la salida del local, esta se encontraba a los medios de comunicación y no podía esconder su felicidad tras reconocer Antonio David Flores su relación. Parece que todo está en orden ahora y la joven deja claro que lo único que quiere es disfrutar de esta etapa.

«Estoy muy feliz, la verdad que estoy muy feliz, muy contenta», repite en varias ocasiones. Y es que su rostro demuestra el gran momento personal que atraviesa. Después de unos días complicados, en los que había asegurado que ya no estaba con Antonio David Flores, ahora parece que todo está de nuevo en su sitio. Marta está feliz y no puede dejar de decirlo.

En cuanto a que Antonio David Flores haya reconocido por fin su relación, Marta está orgullosa. Esto era algo que necesitaba: «Solo deciros que soy muy feliz, estoy muy contenta y que me alegro mucho de que las cosas estén en su sitio ya. Me siento muy bien y él se siente muy bien, y todos son sentimos muy bien. Estamos muy felices y ojalá dure para siempre. Me ha encantado que haya reconocido la relación», añade con felicidad.

Marta Riesco, feliz y orgullosa ante la nueva etapa que atraviesa

Antonio David Flores siempre ha dejado claro que aunque se haya separado de Olga Moreno, ellos siempre iban a ser una familia. De hecho, la sevillana estaba presente en la celebración de cumpleaños del ex Guardia Civil, que tenía lugar este pasado domingo. Allí posaban los dos junto a la madre de Antonio David, algo que no ha molestado, para nada, a Marta: «Me alegro muchísimo, de verdad que sí. Que lo haya pasado feliz y con gente que quiere y estoy muy feliz. No me ha molestado para nada la imagen que se ha publicado de ellos. ¿No me veis feliz y contenta?», apunta.

Antonio David Flores habla por fin de su relación con Marta

El cumpleaños de Antonio David Flores marca un antes y un después en su relación con Marta Riesco. Un día especial en el que el malagueño y su pareja compartían su primera imagen pública. El colaborador viajó a su Málaga natal para estar rodeado de sus seres queridos, entre ellos, no ha faltado su ex. No solo eso, también ha hablado alto y claro ante la prensa. Se ha pronunciado sobre la relación que actualmente mantiene con la que aún sigue siendo su mujer, además, ha explicado cómo está su romance con la periodista.

El que fuera colaborador de Telecinco ha querido subrayar que su nuevo romance atraviesa un buen momento. A pesar de que recientemente tuvieron un altibajo, finalmente las aguas han vuelto a su cauce y se han reconciliado. «Quiero decir que estamos muy felices», ha señalado.

