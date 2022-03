SEMANA publica este miércoles las fotos más buscadas. Por fin, vemos a Antonio David Flores y Marta Riesco disfrutando de una velada como pareja, imágenes muy especiales que demuestran su complicidad. Un bombazo que ha sido comentado por uno de sus protagonistas, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’. La joven se ha unido al club social del espacio en el que trabaja desde hace cinco años para contar cómo se siente y gritar al mundo que está feliz con el reportaje exclusivo de esta revista. «El amor sienta bien a todos. Era el paso que teníamos que dar, hemos estado intentando evitar ciertas cosas, él también tenía que solucionar sus cosas y hacer el menos daño posible. Estoy contenta con las fotos«, ha dicho mientras reconocía que durante estos cinco meses habían evitado que se tomaran estas imágenes.

Feliz e ilusionada con Antonio David Flores, Marta empieza a disfrutar de su relación sentimental, aunque reconoce que los primeros meses no han sido fáciles en absoluto. «Ha sido un comienzo turbulento, estoy en un momento increíble, sigo profundamente enamorada. Solo cambiaron las circunstancias…han sido momentos muy difíciles», ha comentado. El objetivo de ambos era cuidar sus encuentros para «hacer menos daño y que las cosas se estabilizaran», por lo que los tiempos han intentado frenarlos. Eso sí, ya viven juntos en el piso que ella se alquiló a las afueras de Madrid, tal y como la propia Marta Riesco ha confirmado.

Tras darse de baja y comenzar a trabajar con un terapeuta sus miedos e inseguridades, Marta Riesco desvela que su ánimo ha mejorado notablemente. «Estoy fenomenal, ahora estoy yendo a terapia. Contra todo pronóstico estamos súper felices, estamos enamoradísimos». Fue justo este martes cuando ella junto a su pareja, Antonio David Flores y su familia fueron a cenar con motivo del cumpleaños de su madre, una cita en la que la suegra de Antonio David le dio su bendición: «Este hombre te ha hecho muy feliz y te está haciendo muy feliz».

Tanto ella como su familia son conscientes de que su imagen pública está manchada tras la docuserie de Rocío Carrasco, pero también convencidos de que su historia de amor funcionará. «Él tenía un una imagen publica muy dañada, yo sé de quien me he enamorado y mi madre también», ha asegurado. Y es que cabe recordar que cuando salió a la luz su relación sentimental se comentó que la madre de Marta Riesco no aprobaba la persona que había elegido su hija para compartir su vida.

Marta Riesco ha insistido en que no le importan en absoluto los problemas económicos de Antonio David, asunto sobre el que se ha mojado públicamente. «Él aporta lo que puede, lo que hace, lo que quiere y yo estoy feliz», ha contado, despejando así algunas dudas. La también cantante admite que se quiere casar y tener hijos algún día con Antonio David, pero ¿qué relación tiene ahora Marta con los hijos del malagueño? Marta todavía no ha hablado con Rocío Flores, quien no ha querido sentarse a charlar todavía con la pareja de su padre ni tampoco hablar públicamente con ella. «Estoy dispuesta a tener esa conversación…Ahora con el tiempo, que todo se empieza a tranquilizar, espero que ese teléfono se levante. Yo no la llamo porque quiero respetar sus tiempos«, ha insistido la colaboradora.

Marta también ha sido preguntada por Olga Moreno, confirmando que fue Antonio David quien rompió el matrimonio tras enamorarse de Marta. «Bastante amor tiene que tener para romper un matrimonio de 22 años. Cuando una pareja se rompe no es por nadie, es porque esa relación no está bien», ha espetado delante de muchísimos espectadores.

