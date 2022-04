Desde que saliera a la luz la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco, la reportera de ‘El programa de AR’ se ha convertido en personaje de interés informativo. Sin embargo, ella ya ha dejado claro en más de una ocasión que no quiere ser personaje y quiere seguir siendo únicamente periodista. Este martes, la colaboradora de algunos programas de Telecinco cumplía 35 años y lo hacía rodeada del cariño de los suyos. Sin embargo, la felicidad ha durado poco. Sin ir más lejos, este miércoles, ha aprovechado su presencia en redes sociales para denunciar públicamente a ‘Sálvame‘ y a ‘La Fábrica de la tele‘.

Marta Riesco ha estallado contra ‘Sálvame’ y la productora del programa

Este miércoles, en el programa de las tardes de Telecinco emitían unas imágenes de Marta Riesco participando en la serie de ‘Yo soy Bea’. La influencer denuncia el acoso que está sufriendo y que todo lo que ha hecho a lo largo de sus años se esté viendo reflejado ahora por este programa. «Hoy tengo un día realmente malo y quería compartir con vosotros una serie de cosas», comenzaba diciendo. Marta ha desvelado que «desde hace cinco meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa ‘Sálvame’ y por parte de ‘La Fábrica de la tele’ hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible«, cuenta.

Hay que recordar que al poco de salir a la luz su relación con Antonio David Flores, la periodista se ausentó de su trabajo debido a lo que estaba viviendo. «Han sacado todo lo que han podido sacar de mí desde que tenía 18 años. Y la suerte que tengo es que nunca le he hecho nada malo a nadie. Por lo que lo que han podido sacar han sido intervenciones mías como en el programa de ‘Allá tú’ o se ha podido sacar que estuve en Miss España», dice. Marta Riesco también desvela que fue el programa quien sacó por primera vez, ‘No tengas miedo’, la canción que ahora se ha convertido en un éxito. «Lo hacían para hacerme daño y que yo no pudiera trabajar en mi programa», dice.

Ha recordado el día que tuvo que cogerse la baja médica

Marta Riesco ha querido recordar el día que dio un paso al frente y confirmó su relación con Antonio David. Fue su programa quien le pidió que dijera unas palabras después de la información sobre ella. «Yo dije esto es así y quiero continuar con mi vida. Desde aquel día no he podido continuar porque directamente me machacaron«, explica. La periodista ha recordado el momento en el que tuvo que coger la baja médica. «Fui a la López Ibor, el sitio que es el de mi barrio. Tienen allí todo lo que me ha ido ocurriendo con el tiempo. Decidieron que no podía seguir trabajando y que debía cogerme una baja debido a todo lo que estaba sufriendo y a todo lo que se estaba hablando de mí», añade.

