Una llamada telefónica pocas veces ha dado tanto que hablar y si no que se lo digan a Marta Riesco y Rocío Carrasco. Las versiones siguen siendo contradictorias, pero ambas mantienen cada una de las comas que han pronunciado hasta ahora, aunque eso les cueste más de un disgusto. La reportera se convertía en el foco de las críticas, de hecho, Jorge Javier Vázquez estallaba contra Marta y lanzaba un ultimátum a Mediaset tras ser acusado de «acoso»: «O yo o Marta». Horas después de una tarde muy complicada, Marta ha reaparecido en televisión, pero lo ha hecho completamente rota. Sin poder reprimir las lágrimas, Marta se ha confesado y ha alzado la voz, esta vez contra Rocío Carrasco.

«Yo no soy una mala persona, nunca me inventaría esta información bajo ningún concepto. Se ha confirmado palabra por palabra lo que he dicho y se han ido cambiado las versiones. Yo nunca la he cambiado. Hablo con Rocío Carrasco en altavoz. Me parece denigrante que digan que se está cachondeando de mí, me parece vergonzoso que una persona que ha dicho que es una mujer maltratada y que llame a una persona que es la no pareja en ese momento de su maltratador y que se llame para reírse de ella. Me parece lamentable el escarnio público que estoy sufriendo. Me están intentando dejar de loca. Marta Riesco no miente«, ha dicho Marta Riesco en pleno directo.

Marta Riesco ha desafiado a Rocío Carrasco para que cuente lo que sucedió durante la llamada y, de nuevo, le ha advertido: «De mí no se ríe nadie. ¿Qué pretendían?, ¿Por qué se estaban riendo de mí,? ¿Querían que cantara en el concierto ‘No tengas miedo’?». La periodista quiere que estas preguntas se le planteen este martes por la tarde en ‘Sálvame’, pues allí se espera que se confiese sobre esta polémica llamada que tantas horas de televisión ha copado desde el pasado viernes. «No me inventaría estar historia, estoy deseando escuchar la versión de Rocío Carrasco. ¿Qué habría pasado si aceptara la proposición?», asegura Marta. Con estas palabras Riesco se refiere a la supuesta proposición que le hicieron Luis Pliego, director de la revista Lecturas y Rocío, para terminar cantando en un concierto organizado por ella su último single ‘No tengas miedo’, la cual ella rechazó.

Marta Riesco además ha lanzado un zasca a Rociito, el cual nadie duda que será respondido por ella en solo unas horas. Y es que ha hecho a la nula relación que mantiene con sus hijos, una reconciliación para la que ella asegura no estar preparada todavía. «Es una persona que se supone que está muy mal, tan mal que no puede llamar a sus hijos por teléfono…¡Qué está pasando en una comida para que Anabel Dueñas, Fidel Albiac y más personas que desconocía decidan llamar a Marta Riesco y pretender que yo cante ‘No tengas miedo’ en un concierto!», ha apuntado la comunicadora.

