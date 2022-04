Marta Riesco está de celebración. La periodista cumple este martes 35 años, pero ha decidido ir a trabajar para cumplir con sus compromisos profesionales. Aún así, su llegada al trabajo ha sido digna de una cumpleañera. Y es que sus compañeros le han preparado la mejor de las sorpresas. Su puesto de trabajo estaba lleno de confeti y también de una guirnalda en la que se podía leer ‘Feliz cumpleaños’.

Pues bien, a pesar de que es este martes cuando celebra su cumpleaños, Marta se va a esperar al fin de semana para celebrarlo con sus familia, sus compañeros de trabajo y amigos. Y también con su pareja, Antonio David Flores, con el que podría hacer un posado oficial, aprovechando esta fecha tan especial para ella.

El viernes ha sido el día elegido por Marta Riesco para celebrar su cumpleaños, tal y como publico ‘Algo Pasa Tv’. El restaurante elegido para cenar y para celebrar una gran fiesta ha sido ‘Ritual’, que se encuentra en la calle Velázquez de Madrid. Hasta allí se desplazarán muchos seres queridos de la joven. Este lugar podría ser testigo del primer posado que haga junto al ex Guardia Civil desde que ambos confirmaran su relación.

Marta Riesco podría posar por primera vez con Antonio David

«Bueno, bueno… ¿puedo tener mejores compañeros? Mirad qué bonito me lo han decorado…», empezaba diciendo durante la mañana del martes cuando ha llegado a la redacción de ‘El programa de Ana Rosa’. Y es que sus compañeros han querido que Marta empezara el día con felicidad y la han sorprendido con varios detalles.

Aunque ha tenido que ir a trabajar, la periodista estaba de lo más feliz. De hecho, ha recibido allí el mejor de los detalles. Y es que Antonio David Flores no ha dudado en mandarle un ramo de rosas rojas con un corta pero contundente declaración de amor: «Muchas felicidades. Te amo», le ha escrito.

Este es el regalo que le ha mandado Antonio David Flores

La periodista se ha negado a revelar el remitente del regalo, aunque era muy evidente, y ha hecho referencia a las palabras de Patricia Pardo: «Si son rosas, florecerán. Pues yo las tengo aquí desde hace tiempo y soy muy feliz». Sus compañeros han tratado de conocer más detalles, momento en el que la periodista ha querido dejar clara una cosa: «He llorado, que quede claro que no me he auto enviado las flores porque en ‘Socialité’ dicen que me dedico a enviarme flores. Solo he recibido flores tres veces en mi vida. Una de ellas de otra persona, otra de mi padre y estas, que son las que más ilusión me han hecho.

Los vimos juntos hace unos días en SEMANA

Cinco meses después de que se descubriera que Marta Riesco era el nuevo amor de Antonio David Flores tras el anuncio de su separación de Olga Moreno, llegan las fotos más buscadas. La revista SEMANA ha tenido acceso en exclusiva a las instantáneas más perseguidas por los paparazzi y es que hasta la fecha no se había podido captar a la pareja compartiendo el mismo plano, al menos no desde que se conocen que han iniciado una historia de amor. Pero no solo son las primeras fotos de la pareja, sino también son las primeras imágenes en las que se les puede ver en actitud relajada y distendida mientras almuerzan en la terraza de un restaurante, aprovechando el buen tiempo primaveral de un pueblo de la Sierra de Madrid.