Marta Riesco está viviendo una de las etapas más complicadas desde que confesara que está enamorada de Antonio David Flores. Desde el día que saltó la noticia de que mantenía una relación con el ex Guardia Civil, la prensa ha seguido los pasos de la periodistas. Aún así, ella ha dejado claro siempre que quiere mantenerse al margen y no ser un personaje público, algo que por supuesto, no está consiguiendo.

En medio del revuelo mediático, Marta parece estar necesitando la ayuda psicológica para sobrellevar esta situación. Sus pasos están siendo seguidos y este mismo miércoles era fotografiada junto a su madre saliendo de la conocida clínica madrileña López Ibor. Entraron a las instalaciones de las mismas sobre las 22:00 horas y salían de allí tan solo 10 minutos después.

Acompañada tan solo de su cartera y su teléfono móvil, lo que demostraba que la visita iba a ser corta, Marta Riesco acudía a la clínica andando, sin intención de esconderse. La periodista podría haber llegado a las instalaciones de este centro en su coche, pero prefirió ir andando.

Marta Riesco sale de la clínica López Ibor con su madre