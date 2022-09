Marta Pombo está pasando por una de las etapas más dulces de su vida. Está más enamorada que nunca y cuenta los días para tener en brazos a la pequeña Matilda. En medio de todo esto, la hermana de María Pombo se ha abierto en canal y ha revelado la fecha de su boda con Luis Zamolloa, así como algunos detalles sobre el bautizo de la hija que esperan.

Marta Pombo ha hecho una ronda de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales y ha hecho importantes revelaciones. En concreto, la hermana de María Pombo ha confesado que ella y su prometido, Luis Zamolloa, tienen pensado casarse el 21 de octubre de 2023 en Madrid. Una fecha muy específica y pensada para que su primera hija en común, Matilda, pueda disfrutar como una más de la boda de sus padres. «Ya es más personita, tiene un año y nos es más fácil organizarnos, queremos dedicarle su momento, que pase un año y que podamos dedicarnos a ella con tranquilidad y calma«, ha expresado.

El enlace será un auténtico «bodorrio», algo que les apetece mucho y que cuentan los días para que ocurra. «Va a ser una ceremonia civil, ni siquiera he pedido la nulidad matrimonial», explicaba y dejaba claro que quieren organizarlo con todo lujo de detalles después de que nazca Matilda. La pequeña llegará en breve puesto que sale de cuentas el próximo 21 de octubre. Aunque aún no la tienen en brazos, Marta Pombo ya piensa en ampliar la familia y espera tener tres hijos. «Pero vamos a ir viendo», admitía. De la misma forma, sobre el bautizo de su primera hija ha revelado que los padrinos van a ser su hermana, María Pombo, y el hermano de su prometido, Gorka.

Así fue la romántica pedida de mano

A principios de septiembre, Marta Pombo anunciaba con una sonrisa de oreja a oreja que Luis Zamolloa había hincado la rodilla y le había pedido matrimonio. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha detallado cómo ocurrió. «Me lo pidió el 19 de agosto en Bilbao, un momento muy íntimo, estábamos solos en casa y me dijo que me iba a preparar el desayuno. No me olí nada en ese momento porque él es muy activo por las mañana. Bajé a desayunar, con mi cara dormida y él nervioso, pero tampoco me extrañaba… cuando acabamos de desayunar, me recogió todo el desayuno, yo seguía con el zumito y me dijo ‘tengo una sorpresa’. Me trajo una rosa de su jardín, pero me dijo que tenía otra sorpresa, se arrodilló y me pidió matrimonio», cuenta emocionada.