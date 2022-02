La novia de Kiko Matamoros ha dicho basta. Marta López no ha podido más y ha estallado en sus redes sociales después de los continuados ataques que recibe casi a diario por su cuerpo. No es la primera vez que denuncia los insultos y las críticas por su aspecto físico. Pero en esta ocasión ha sido diferente y ha confesado que se ha pasado toda la mañana llorando por culpa de estos insultos. «A ver, no debería de hacer estos stories pero lo voy hacer porque por qué ser una persona pública tengo que callarme y comérmelo. Ósea por qué tengo que aguantar insultos sobre mi físico», comenzaba preguntando a todos sus seguidores.

La influencer, que comparte contenido a través de Instagram y Tik Tok, confiesa que esta misma tarde ha subido un vídeo bailando la sintonía de la canción de ‘Pasión de Gavilanes’, sin imaginarse que iba a convertirse en una diana para haters. «Hay una cantidad de gente que hace comentarios de odio, de verdad. Es que lo digo tranquilamente, esta mañana me la he pasado llorando. Tengo que aguantar que personas que, normalmente no me afecta, pero al final vais consiguiendo que poco a poco, poco a poco a una se le acabe la paciencia», ha continuado explicando visiblemente afectada por lo ocurrido.

Marta López denuncia el acoso que sufre y la frivolidad de algunos usuarios que se esconden a través de un perfil de Instagram e insulta a otras personas sin imaginarse el daño que se le puede llegar a causar. «Joder es que digo «luego pasa lo que pasa y hay personas que deciden acabar con todo por estas cosas». Yo entiendo que soy una persona que está expuesta y muchos diréis «bueno, pues no te expongas». Esto para mí es un trabajo. Instagram y Tik Tok. Es creación de contenido. Es mi manera de ganarme la vida a parte de estudiar y de otras muchas cosas que puedo hacer», continúa diciendo.

Y se pregunta: «¿Qué queréis? ¿Qué deje de hacer y de ganar dinero con un trabajo que es como otro cualquiera, más o menos agradecido? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quitarme las redes sociales?». Y continúa expresando entre lágrimas y visiblemente afectada: «Esto porque a una panda de desalmados decidan estar machacándome todo el rato y quitarme las ganas de todo. Ósea tengo que estar llorando toda la mañana porque a unas cuantas personas se dediquen a insultarme. He petado con esto pero que con el vídeo que subido ahora en Tik Tok criticándome por bailar, diciéndome barbaridades».