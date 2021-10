La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ acaba de recibir una mala noticia y la ha querido compartir con sus seguidores: su padre ha tenido que ser ingresado en el hospital.

Marta López está viviendo una de las mejores etapas personales de su vida. Sin embargo, hay algo que ha enturbiado su felicidad. Y es que la colaboradora de televisión ha compartido con sus seguidores que está preocupada por el estado de salud de su padre, que está ingresado en el hospital. Aunque ha tratado de seguir su rutina, Marta ha mandado un mensaje a su padre que ha emocionado a todos.

Después de compartir una serie de imágenes desde el hospital, Marta López por fin ha resuelto el misterio. Y es que muchos de sus seguidores se han alarmado tanto que no han dudado en preguntarle. Ahora la colaboradora de televisión ha dado explicaciones y ha asegurado que su padre es el que ha tenido que ser ingresado en el hospital.

Desde el plató de ‘Ya es mediodía’ ha querido desvelar que ese ha sido el motivo por el que no ha podido estar al lado de su amiga, Olga Moreno, para celebrar su cumpleaños en Málaga. «Yo llamé a Olga, estuve hablando con ella, pero no pude ir porque tengo a mi padre en el hospital. Me he pasado cuatro días en León», ha empezado explicando en su programa.

Marta López manda un bonito mensaje a su padre, que está en el hospital

Ha estado centrada en estar junto a su padre, con el fin de que se recuperara. De hecho, no se ha querido separar de él: «Solo me moví para ir a rezar a la Santina, a la Virgen de Covadonga. Encendí una vela por mi padre. Por eso no fui. Papá, sé que nos estás viendo desde el hospital, te mando un beso. Te quiero mucho, campeón», ha terminado diciendo.

Va volviendo a la normalidad poco a poco

Parece que el estado de salud de su padre va mejorando, puesto que durante esta semana ha seguido compartiendo publicaciones a través de sus redes sociales. La última de ella fue el pasado martes, donde se mostraba muy feliz mientras enseñaba su look. «La verdad que las mamis de hoy en día trabajadoras… no nos da la vida, pero podemos con todo», reconocía. Marta López ha demostrado estar un poco sobrepasada por todas las cosas que ha tenido que atender recientemente.

Además de sus hijos, Marta López ha encontrado un gran apoyo en su pareja, Rubén, con el que está viviendo una bonita etapa. El idilio entre Marta López y Rubén se dio a conocer en SEMANA. El pasado agosto, esta revista publicó las primeras imágenes de los dos juntos disfrutando de un día de playa en las costas de Huelva. En su jornada junto al mar les acompañaban familiares y amigos, dejando constancia de que su relación está más que afianzada.