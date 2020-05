La culebrón de la cuarentena que han protagonizado Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas ha dado la vuelta al mundo. Y en nuestro país sigue ocupando muchos titulares en los medios de comunicación. De hecho, la ex gran hermana sigue acudiendo en los platós y tal y como publica SEMANA en su edición de papel, Marta ha conseguido firmar un contrato con Telecinco.

Pero sorprendente, este tema ha tenido consecuencias no solo para los tres afectados. Y es que Marta López, la novia de Kiko Matamoros se ha visto afectada por la polémica. ¿El motivo? Su nombre. La joven modelo tiene el mismo nombre de la ex gran hermana, por lo que en algunos medios de comunicación extranjeros han creído que era ella.

Ha sido la revista ‘People’ la que ha cometido el error. El portal ha querido explicar qué ha ocurrido a sus lectores, pero a la hora de poner cara a Marta López, el medio ha puesto una foto de la novia del colaborador de ‘Sálvame’ en uno de los ‘photocalls’ que ha pisado en los últimos meses.

«Hasta en People creen que yo soy Marta López», decía con varios emoticonos que se ríen. Sin embargo, no es el único medio que ha cometido este error, ya que en el conocido y exitoso portal ‘TMZ’ les pasaba lo mismo, pero poco después de colocar la foto de la modelo, rectificaban.

Una polémica que también llega a sus redes sociales

El hecho de llamarse como la ex gran hermana ha llevado a muchos seguidores de la historia, no solo españoles, también extranjeros, buscar a la protagonista de la polémica. Muchos han llegado al perfil de la modelo y le han mandado mensajes creyendo que era ella la afectada por este culebrón. La novia de Kiko Matamoros no ha dudado en hacer público lo que le está ocurriendo.

Los mensajes que está recibiendo tan duros le han llevado a denunciarlos públicamente y a decir que una persona como Marta López, la afectada verdaderamente por esta historia, no se merece ese tipo de comentarios. «¿Cornuda? ¿De verdad? ¿En serio sois capaces de envirarle este tipo de cosas a una persona que lo está pasando tan mal?», decía con el fin de defender los ataques que le llegaban y que realmente iban destinado a la ex gran hermana.

Los medios extranjeros hablaron de esta polémica

El bombazo del confinamiento irrumpía en millones de hogares españoles hace unas semanas. Para casi nadie ha pasado desapercibida la entrevista que Alfonso Merlos concedió al canal de Youtube, ‘El Estado de Alarma’, pues mientras participaba en el programa se coló Alexia Rivas a su espalda. La imagen corrió como la pólvora en redes sociales y horas después SEMANA había accedido a los tres testimonios más importantes. Esta revista contactó con Merlos, con Marta así como con la reportera de ‘Socialité’.

Aunque es cierto que el impacto no ha sido brutal en la prensa extranjera, sí que ha habido medios fuera de nuestro país que se han hecho eco de este escándalo. Uno de ellos es ‘Daily Star’ en el que han recogido esta imagen que tantas horas de televisión ha ocupado durante los últimos días y así se evidencia en esta noticia. «Una mujer en topless fue captada por la cámara mientras pasaba de fondo cuando un periodista español estaba dando una entrevista sobre la crisis del coronavirus», escribían en el citado tabloide.

Whoopi Goldberg también tenía algo que decir al respecto

Las imágenes del programa de YouTube de Javier Negre han llegado hasta la mismísima Whoopi Goldberg, que no ha dudado en lanzar su propia teoría hasta el punto de posicionarse con una de las tres partes. La actriz americana ha visto el polémico vídeo y se ha puesto al día sobre la historia del triángulo amoroso entre Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas.

En concreto, Whoopi Goldberg ha mostrado a los espectadores de ‘The View’, popular programa del canal estadounidense ABC, las imágenes de la pillada al periodista con la reportera de Telecinco. «Creo que él quería que le pillaran porque sino… para qué va a tenerla en su casa mientras que está en directo«, comentaba la que fuera protagonista de ‘Sister Act’.

«Creo que se trata de un juego psicológico, igual no nos hemos dado cuenta, pero él quería que le pillaran para así poder romper con su novia (Marta López) y comenzar una relación con la nueva», opinaba la actriz. De la misma forma, Goldberg se posicionaba a favor de la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y aseguraba que todo parecía un montaje orquestado por el periodista político.