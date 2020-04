Marta López está dispuesta a contar toda su verdad sobre la relación que mantenía con Alfonso Merlos. La tertuliana está muy segura de su versión y no ha dudado en mostrar varias pruebas a sus compañeros. Estos se han quedado boquiabiertos al descubrir que el mismo día en el que se grabó el polémico vídeo, el periodista le mandaba cariñosos mensajes a la de ‘Gran Hermano’.

Tras hablar en exclusiva con SEMANA, Marta López acudía a su puesto de trabajo y se rompía a la hora de explicar cómo se encontraba en ‘Viva la vida’ después de todo lo que había ocurrido. La colaboradora aseguraba que se sentía humillada y avergonzada con lo sucedido y hacía hincapié en que había sido engañada puesto que su relación con el periodista no había acabado.

López reconocía que habían estado enfadados y que estuvieron sin hablarse durante cuatro días por un tema estrictamente personal que tenía que ver con uno de los hijos de la colaboradora. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’, enfadada, ha admitido que «es boba» y se pregunta cómo no se ha podido dar cuenta antes. «Estás tapando muchas cosas«, comentaba Emma García, mientras que el resto de compañeros le animaban a que contara todo con pelos y señales.

Puede demostrar su verdad

«Solo hay una verdad, luego hay versiones. Es una humillación pública. Es la verdad y la puedo demostrar. Me ha sorprendido cómo es», dejaba claro haciendo referencia a una serie de conversaciones en las que se muestran un sinfín de cariñosos mensajes de Merlos hacia ella. «¿Tú te crees que yo soy boba? ¿Tú te crees que no me voy a enterar de que lo hemos dejado?», decía con cierto nerviosismo.

Tras contar su verdad, varios de sus compañeros, que se estaban comunicando con el periodista, le trasladaban la visión de Merlos y acusaban a López de estar mintiendo. Ante esto, López estalló y no dudó en mostrarle todas las pruebas a aquellos que ponían en duda su versión de los hechos. Fue durante las pausas publicitarias y provocó que los que estaban hablando en nombre del colaborador de ‘Viva la vida’ cambiaran de opinión y se pusieran de parte de la tertuliana. Este domingo hemos podido ser testigos de la indignación de Marta al mostrarle los mensajes del de Murcia a sus compañeros.

Los mensajes que le mandaba Merlos

Durante la comparecencia de Pedro Sánchez, Marta López aprovechaba la ocasión para mostrar a sus compañeros parte de los mensajes que le mandaba Merlos. «Quiero ser feliz contigo, no me gusta sentir ciertas cosas porque eres lo más importante de mi vida», «No cambiaría ni un solo día que he pasado contigo, ni un minuto«, «Quiero compartir contigo los años más bonitos de mi vida», son solo alguno de los mensajes.

Además, López reconoce que se enfadó hace un mes con el que fuera su expareja por un posible tonteo entre el periodista con Alexia Rivas. «¿Qué pasa con esta tía?», le pregunta la colaboradora haciendo hincapié en que no quería que volviera a su casa porque no se fiaba de él. «Nada carriño, no pasa nada. No es nadie. Yo estoy muy bien contigo«, respondía el de ‘El programa de Ana Rosa’.

Marta López está destrozada

Un día después, Marta López se ha mostrado muy afectada por todo lo ocurrido. La colaboradora ha admitido que no ha podido dormir y que ha abierto los ojos: «Fue un día súper duro. Esta situación me supera. No es agradable. He dicho todo lo que tenía que decir, me da igual todo. No me importa nada. No quiero que nadie me crea, tonta soy yo de enseñar las cosas a la gente. No hay ningún mensaje borrado. Me está superando, no puedo más. Si alguien tiene que pedir disculpas, las aceptaré. No tengo miedo».