La modelo y novia de Kiko Matamoros no duda en compartir todos sus trucos con sus seguidores en las redes sociales y ahora ha dado un paso más: su rutina de glúteo exprés para trabajar en casa.

El hecho de que Marta López cuide su cuerpo no es ningún secreto. La pareja de Kiko Matamoros ya se encarga de dejarlo claro a través de sus redes sociales, donde cada día sorprende a sus seguidores con publicaciones de cómo es su rutina. Clases de la universidad, trabajos que le mandan, salidas para hacer recados, comidas con amigas y por supuesto, deporte en casa o en el gimnasio.

La modelo se organiza muy bien los días para poder hacer todo lo que quiere. Ella misma confesaba hace unas semanas que suele cuadrar la agenda cada semana con Kiko Matamoros para así ver qué días pueden coincidir para hacer planes juntos. Y es que el colaborador de ‘Sálvame’ pasa bastante tiempo fuera de casa por motivos laborales, por lo que sin una organización, no podrían verse.

Pues bien, entre tantas publicaciones haciendo deporte, Marta López tenía a buen recaudo su rutina de glúteos. Esto es algo que sus seguidores le han pedido durante mucho tiempo. Y ha llegado el momento, puesto que la modelo no ha dudado en compartir cómo entrena su trasero para lucirlo trabajado no solo en verano, también en invierno. Y sí, lo ha hecho con una tabla de ejercicios exprés.

Vídeo: Instagram.

«Xpress glute workout 🤍 -podéis hacer este circuito como entrenamiento express o bien como activación antes de entrenar pesado. Si es así, reducid la series a 2-3 en lugar de 5 -aperturas estáticas 1’ x 5 -kick backs alternas 1’ x 5 -squats abiertas 15 x 5 -side kicks 30” cada lado x 5″, escribe para ayudar a todos los seguidores que le han pedido consejo.

Marta López es muy dada a encontrar huequitos por las mañanas para entrenar en casa. Se puso hace un tiempo en manos de una entrenadora personal que le ayuda a conseguir los retos que se propone, pero no es lo único que hace. En casa encuentra siempre momentos para trabajar su cuerpo, una rutina que cogió (y con la que sigue) tras los meses de confinamiento.

Marta es de las que piensa que nada como entrenar en casa

La pareja de Kiko Matamoros siempre ha demostrado estar muy preocupada con su cuerpo. No solo cuida la alimentación y se somete a una rutina de deporte. Marta López también es muy aficionada a los retoques estéticos. Hace apenas unos días, precisamente, mostraba cómo era su rostro antes de operarse la nariz. El cambio es muy evidente, ya que desde que se hiciera este retoque estético, su rostro ha cambiado de manera llamativa.

Marta recibía numerosos mensajes por parte de sus seguidores. Muchos de ellos han sido muy críticos. La modelo no dudaba en dar explicaciones, como hace la mayoría de las veces que recibe mensajes duros. «La gente que me dice que qué guapa era antes y qué fea ahora después de operarme taaaaaaanto. Os comunico que se llama crecer y adelgazar, las caras cambian cuando crecemos, en la foto que puse los labios ya los tenía, de hecho ahora tengo menos», empezaba explicando.

Es muy aficionada a los retoques estéticos

«Y la nariz la tenía prácticamente igual porque solo me afiné un poco el tabique. Obviamente las fotos que me hacía eran por mi lado bueno, por el otro lado la nariz se veía fatal. Por eso me la operé, y porque me dio la gana básicamente. Pero lo principal es que a lo mejor ahora peso 10 kg menos y soy cuatro años mayor. (…) Las cejas hacen mucho (los foxy eyes ya es que no los tengo directamente) así que vamos a parar un poco con los insultos y las tonterías porque hay gente por aquí que sois lo peor, y ya una explota. Pesados. Dejar a la gente vivir», pedía rotunda, dejando claro que no le afectan los comentarios.