La modelo no se ha separado ni un momento de su pareja, Kiko Matamoros, el día de su operación para extirparle la vesícula. No ha dudado en contar todo sobre la intervención y cómo se encuentra.

Marta López se ha convertido en el apoyo más incondicional de Kiko Matamoros, incluso cuando tiene que pasar por quirófano. Este pasado lunes, el colaborador de ‘Sálvame’ tenía que ser intervenido para extirparle la vesícula y a su lado estaba en todo momento la modelo, que hasta se quedaba en la habitación del hospital a la espera de que Kiko saliera de la operación.

La modelo no ha dudado en contar cómo se encuentra después de haber vivido un día muy largo. «Él está muy bien, gracias a todos por preocuparos. Está en la habitación, tranquilo. Desde el minuto 1 ha subido súper consciente. Le ha dolido un momentito, pero el médico se ha sorprendido bastante porque Kiko tiene una genética muy buena», declara Marta a ‘Sálvame’ durante la tarde del lunes.

«La pared abdominal la tenía muy fuerte, les ha costado hasta hincharlo de aire, porque al final, la cirugía que le han realizado se realiza también con infiltración de aire. Les ha costado porque tiene una musculatura fuerte y una constitución de locos. Así que eso le juega a su favor. La recuperación parece que va a ser rápida, porque de verdad que está normal y corriente. Está hecho un toro», comentaba muy feliz.

Marta López ha querido dejar claro que Kiko no estaba nada preocupado durante los momentos previos a la operación. «Qué va… para él las operaciones son como cambiarse de ropa interior. No es nada miedoso para eso, no era una cirugía complicada…», decía la modelo, tranquilizando al resto de colaboradores de ‘Sálvame’.

El revuelo causado por su último retoque estético

El pasado fin de semana, Kiko Matamoros se convertía en el protagonista de la actualidad después de mostrar cómo había quedado su cara tras hacerse una infiltración de ácido hialurónico en el rostro en el clínica de Carla Barber. Marta López, demostrando su sentido del humor, decía: «Claro que entiendo el revuelo, para no ser consciente… Solo a él se le ocurre mostrarlo cinco minutos después de que le hayan pinchado… Al final, el periodo normal de adaptación del ácido hialurónico es de 3, 4 o 5 días, pero a él le han pinchado mucho, está muy inflamado, no se va a quedar así».

La ausencia de Anita Matamoros

Todo hace indicar que Anita Matamoros, que está de celebración por su 20 cumpleaños, ha preferido no estar presente en la operación de su padre. Sin embargo, Marta López ha preferido no hablar mucho sobre la joven: «Yo de Ana no sé nada, al igual que ella no quiere aparecer en público, no voy a ser yo quien la meta. A mí ella no me ha escrito, yo con ella no tengo relación. Con los otros hijos sí que hablo, me han escrito, ella igual le ha escrito a su padre, no lo sé… yo he ido a casa a cambiarme, no lo sé, yo de Ana no voy a hablar, no la conozco de nada», decía.

El mensaje de apoyo de Belén Esteban

Belén Esteban ha querido lanzar un mensaje a favor de Marta López: «Te quiero decir una cosa, tú sabes que mi relación con Kiko, ahora estamos bien, ha sido muy mala. Qué suerte tiene Kiko de tenerte a ti a su lado, desde que está a tu lado, ha cambiado muchísimo, por lo menos hacia mí», apuntaba, a lo que Marta decía: «Muchas gracias».