Marta Domínguez, la mujer que le ha ‘perdonado todo’ a Courtois

3 Polémica ruptura

Sin embargo, lo que no rompieron los rumores sí lo hizo la dejadez del jugador y solo un mes antes de nacer su segundo hijo, Nicolás, y dos años después de que lo hiciera su primogénita, Adriana, confesó que lo suyo con Marta se había roto. “Nos queremos, nos llevamos muy bien, pero nuestra relación ha terminado definitivamente. Ello no impide que mantengamos nuestras prioridades. Para empezar, somos los padres de una niña estupenda, Adriana, y dentro de un mes llegará un hemanito muy querido y buscado, Nicolás. Con una agenda deportiva bastante ocupada, no he podido estar a su lado tanto como debería”, confesó el deportista a El Mundo.