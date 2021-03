Marta Castro se ha sincerado de los problemas a los que se está enfrentando tras su parto de su primer hijo, Hugo. La mujer de Fonsi Nieto pide ayuda

En noviembre del 2020, la vida de Marta Castro y Fonsi Nieto cambió para siempre. Dieron la bienvenida a su primer hijo en común, un niño al que llamaron Hugo. Hay que recordar que el expiloto de motociclismo ya es padre de otro varón de su anterior relación con Alba Carrillo. Ahora, varios meses después del nacimiento de su hijo, Marta Castro ha querido sincerarse de cómo está viviendo el postparto y del problema al que se está enfrentando tras dar a luz a su primer hijo. Ha pedido ayuda públicamente para que le aconsejen en estos momentos tan complicados.

Marta Castro revela el problema al que se ha enfrentado tras convertirse en madre

Uno de los problemas más comunes tras dar a luz es la caída del pelo. Un hecho que ocurre meses después del feliz momento. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Marta Castro, quien ha querido sincerarse a través de su Instagram del delicado momento que está viviendo. “Ya que siempre os recomiendo cosas, me gustaría que me recomendarais algo por el pelo porque me estoy quedando calva”, ha dicho a sus cerca de 35.000 seguidores, quienes han respondido de manera activa y le han recomendado algunos productos y le han dado consejos para solucionar este problema.

Marta está viviendo una de las consecuencias más comunes tras el posparto, la caída del cabello. Esto ocurre porque la progesterona disminuye drásticamente, lo cual provoca que el pelo pase a la fase de caída en un abrir y cerrar de ojos. Esto no ocurre de manera paulatina, sino de forma brusca. “Se me está cayendo el pelo una barbaridad, no sé si es por la primavera, el embarazo… No sé, pero vamos, se me está cayendo que veo que llego al verano con tres pelos”, ha contado en su perfil social.

Sus seguidores se han volcado con ella y le han recomendado algunos productos

Como hemos dicho anteriormente, han sido muchos de sus seguidores quienes le han enviado mensajes con consejos y recomendaciones. Tras recibirlas todas y reflexionar sobre ello, la mujer de Fonsi Nieto ha decidido probar con “un sérum de pestañas que es el que más habéis dicho, un champú para el pelo y unas ampollas”. Además, ha prometido compartir los resultados que consigue con estos dos productos, y hacer una lista con el resto de productos que más le han recomendado para ayudar así a más madres que estén en la misma situación. Y es que este es uno de los problemas más comunes meses después de dar a luz.

De hecho, otras famosas también han confesado las secuelas del embarazo. Por ejemplo, Sara Sálamo se enfrentaba al mismo problema que Marta: «Me quedé absolutamente calva. Tanto es así que, en el rodaje de la última película que rodé, tuvieron que taparme algunas calvas con spray”, aseguró la actriz tras dar a luz a su hijo Theo.