Marta Amaya es corista y lleva toda una vida subida encima de los escenarios. Durante años ha sido una auténtica desconocida para el gran público. Sin embargo, a finales de septiembre, en la emisión de uno de los capítulos de ‘En el nombre de Rocío’ se desveló que tuvo un affaire con Amador Mohedano estando casado con Rosa Benito. Este lunes, la artista se ha sentado en el plató de ‘Sálvame‘ para contar su romance clandestino con el que fuera representante de Rocío Jurado. Estuvo muy enganchada al mánager. Se veían a escondidas en su piso, en Sevilla, hace más de 20 años. Sus citas, que entonces fueron secretas, son ahora de dominio público.

«Es un chorizo de los pies a la cabeza», ha arrancado diciendo la cantante. «Es un mujeriego. Lo mismo se iba por ahí de chavalas». Marta ha contado que sentía una fuerte atracción por el gaditano: «Enamorada, no, pero me gustaba tela… Amador es muy atractivo. No solo me echaba piropos a mí. Le echaba piropos a mis hermanas. Les decía: ‘Qué guapas mis niñas, ¿Cómo están mis flamencas? Nos echaba piropos a los tres».

Marta Amaya cuenta que Amador Mohedano no quería romper con ella: «Tú me gustas muchísimo»

«Cuando venía a mi casa me ponía muy nerviosita. Le hacía guisos, le daba de comer. Hablábamos muchos. Escuchábamos música. Le gustan mucho los guisos, los potajes flamencos», ha detallado. «Me decía que lo llevaba mal con su mujer. Yo le decía: ‘Si te llevas mal, ¿por qué no te separas? Cuando yo lo dejé es porque me daba un poco de miedo o un poco de respeto. No sé lo que me pasó. Le dije: ‘Amador, hasta aquí hemos llegado. Y él: ‘¿Pero por qué no nos podemos ver, por qué no podemos seguir, que tú a mí me gustas muchísimo».

«Siempre me ha dicho que se llevaba mal con su mujer, decía que no lo llevaba bien. De Rosa no se hablaba», ha recordado Amaya. «De Rocío Jurado me hablaba maravillas. Era una artista de los pies a la cabeza. Es que no va a haber otra Rocío Jurado. He tenido el gustazo de trabajar con ella muchos años. A mí me gustaba mucho Amador».