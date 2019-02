María Teresa Campos ha subastado los muebles que ya no usa y que le han acompañado en su casa que ha tardado demasiado en vender. Sabemos de qué muebles se trata y cuánto puede embolsarse por ellos la presentadora, que ha alquilado una casa en Aravaca más pequeña

María Teresa Campos no tiene prisa por mudarse a su nueva casa. Prevé hacerlo, sí, y de hecho ya ha empezado a hacer más de una maniobra para facilitar el traslado, pero tiene claro que no hay nada que deba ponerle nerviosa o que precipite su mudanza. Después de alquilar un chalet en Aravaca mucho más pequeño que su actual residencia, la periodista ha empezado a desprenderse de aquellos objetos o muebles que cree que no va a usar en su nueva casa. Quiere darles salida de manera inteligente y, sobre todo, rentable y para eso la mejor opción ha sido llevarlos a una conocida casa de subastas.

7 María Teresa Campos subasta sus recuerdos 6 Las cifras de la subasta SEMANA ha tenido acceso al lote de productos del que María Teresa quiere desprenderse y por el que se podrá pujar a partir del 26 de febrero. Artículos, en su gran mayoría, muy valiosos y de gran antigüedad que pueden alcanzar cifras muy altas en el mercado. 5 Un reloj de calidad Destaca, por ejemplo, el reloj que tiene en el recibidor hecho con bronce dorado y fechado en 1810 que, según la casa de subastas, tiene un precio de salida de 1.800 euros. 4 Un pasillo vacío A juzgar por las piezas que figuran en el lote, si hay una estancia de la actual casa de María Teresa que se va a quedar prácticamente vacía esa es el pasillo. Del vestíbulo la periodista ha subastado una pareja de candelabros de estilo Napoleón III en bronce dorado del siglo XIX que tienen un precio de salida de 2.500 euros, un espejo que la casa de subastas ha valorado en 900, una pareja de copas de mármol y bronce que se pueden adquirir pujando más de 3.000 euros, una mesa en madera dorada de 6.000 euros y un juego de sillones estilo Luis XV cuyo precio de salida está en 600 euros. 3 Un curioso costurero Entre las piezas que pertenecen a María Teresa Campos también está un curioso costurero/mesa de juego que la casa de subastas ha valorado en 500 euros y un cuadro que representa la paz y la guerra por el que se piden más de 600. 2 La decoración de la biblioteca María Teresa también se desprenderá de una mesa a la que le tiene mucho cariño. La mesa de su biblioteca es del siglo XIX y para quedarse con ella hay que pujar más de 1.500 euros. En la citada biblioteca, la periodista también tenía varios bustos de emperadores romanos que la casa de subastas lanza en lotes de dos en dos y por el que piden 600 euros por cada lote. 1 Un bonito piano María Teresa incluso prevé subastar un bonito piano con el que ha posado en más de una ocasión. Se trata de un piano hecho a mano que saldrá a subasta por 900 euros.

