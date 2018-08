9 Se niega a plantearse la jubilación

Para María Teresa Campos, la jubilación no es una opción. La entiende como una retirada cobarde del deber personal de informar y entretener al público, y no tanto como un merecido premio a toda una vida destinada al servicio a los demás. “Nadie me habrá oído decir que me quiero jubilar”, aseguraba recientemente en directo con un programa de televisión, donde aseguraba además que, si debe dejar de aparecer frente a las cámaras, la decisión no es suya: “A las personas que tenemos trabajo mediático, nos retira el público, cuando no te quieren”.