María Teresa Campos ha sido vista en Madrid visitando algunos pisos de lujo junto a dos de sus mejores amigas y su mano derecha, Gustavo.

María Teresa Campos está inmersa en la búsqueda de una nueva casa. No está siendo fácil encontrar un piso en el que le acepten y así lo demuestra que varios vecinos de la urbanización de su hija creara un grupo de WhatsApp llamado ‘No Teresa’. La presentadora no era bienvenida allí y es que no están dispuestos a ver prensa todos los días en la puerta. A pesar de que ella estaba a punto de firmar el contrato para mudarse, el propietario se echó para atrás debido a la presión del vecindario. Ella no ha cejado en su empeño y sigue buscando un piso que se adapte a sus requisitos, aunque en esta ocasión no ha acudido acompañada de ningún familiar, sino de dos de sus mejores amigas y de su mano derecha, Gustavo.

La comunicadora apostó por un original look y apoyada en los brazos de sus amigas inició su jornada para encontrar la casa perfecta. Las tres entraron muy animadas en la urbanización que iban a visitar y salieron de la misma manera, quizás comentando impresiones de lo que acababan de ver. Deseosa de cerrar esta etapa y poder afincarse en una nueva casa, lo cierto es que María Teresa se está esforzando al máximo para encontrar un sitio a la altura.

María Teresa Campos se ha fijado en la zona norte de Madrid para fijar su residencia. Tras vender su espectacular mansión por más de dos millones y medio de euros, ahora quiere un inmueble mucho más sencillo. Los gastos en la anterior casa eran muy altos y en este momento quiere una vivienda de menos dimensiones como, por ejemplo, la de su hija Terelu. Esta consta de 200 metros cuadrados y mensualmente paga un total de 2300 euros, cifra que María Teresa se puede permitir en la actualidad. Era su hija Carmen Borrego quien desvelaba frente a los periodistas que su madre seguía con los planes de mudarse cerca de Terelu, a pesar de las críticas de los vecinos. La colaboradora de ‘Sálvame’ negó que ese descontento existiera, pero ahora estas imágenes demuestran que María Teresa no ha dejado de mirar casas.

Si bien María Teresa tardó mucho tiempo en hacer efectiva la venta de su casa de Molino de la Hoz (Las Rozas), fue hace unas semanas cuando por fin firmó el contrato de venta. Desveló en aquel momento que debía medir sus muebles para saber qué podía llevarse en su nueva etapa, aunque no le quedan tantos. Fueron muchas las piezas que puso a la venta y que subastó por Internet, lo que lleva a pensar en que el traslado de María Teresa es mucho más fácil de lo era hace unos años.