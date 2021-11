María Teresa Campos se despide de su casa: «Aquí está el esfuerzo de toda mi vida»

Todo el mundo odia las mudanzas. Si hay algo que trata de evitar la gente es hacer los menos cambios de casas posibles. Y es que instalarse en un nuevo hogar es más complicado de lo que parece en un principio. Esto es lo que le ocurre ahora a María Teresa Campos, que ha conseguido vender su casa y encontrar un pisito nuevo para empezar una nueva etapa, cerca de la vivienda de su hija Terelu Campos.

Pero antes de que pueda respirar tranquila en su nueva casa, toca hacer mudanza. Para eso está contando no solo con la ayuda de una empresa de mudanzas, también con la inestimable ayuda de Terelu y también de Carmen Borrego. Y por supuesto, de otros miembros de la familia, que consciente de la cantidad de enseres personales que María Teresa tenía en su mansión, han querido echar una mano.

La presentadora de televisión no ha dudado en pararse con la prensa para explicar cómo está viviendo este paso tan decisivo en su vida. «En esta casa está el esfuerzo de toda mi vida. Yo como no he servido para los negocios ni me han gustado lo invertí en esta casa», ha declarado visiblemente emocionada por dejar su casa de toda la vida.

Se ha despedido de su casa en plena mudanza

A pesar de que es un paso importante, se muestra feliz por irse a vivir cerca de su hija Terelu: «Me voy a un piso normal que es lo lógico para este momento de mi vida. Me voy a un piso que está muy cerca de Terelu», dice feliz. La presentadora asegura encontrarse bien a pesar de la tristeza que supone dejar su hogar: «Yo estoy bien, no me puedo quejar viendo todas las cosas que se ven. Estoy bien, tengo salud, tengo mis achaques lógicos sabes que tengo yo artrosis en el cuello pero por lo demás con las cosas que hay no me puedo quejar», dice.