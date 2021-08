María Teresa Campos defiende así a Kiko Hernández pese a las quejas de Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio

Kiko Hernández está resultando ser una piedra en el zapato de la familia Campos, aunque la matriarca del clan, María Teresa Campos, no está dispuesta a entenderlo como un fastidio, por mucho que se estén quejando sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, o su nieta, Alejandra Rubio. Por mucho que las personas de su confianza le han declarado la guerra pública al polémico colaborador de ‘Sálvame’, la veterana periodista sigue aferrada al cariño que le atesora y no quiere renunciar a los buenos momentos que pasa junto a él y al confidente que ha encontrado en su persona, motivo por el cual ha optado por hacer oídos sordos a lo que sus hijas y su nieta dicen de él y seguir el consejo de su propio instinto.

Son muchos los que han afirmado que María Teresa Campos vive ajena a lo que sucede a su alrededor y que sus hijas la mantienen en una especie de burbuja de felicidad, aislándola de las polémicas que golpean a su familia. Sin embargo, este martes Kiko Hernández ha dejado claro que su amiga sí está al día, que no se pierde ‘Sálvame’ cada tarde, aunque no sea tan fiel a ‘Viva la Vida’ los fines de semana, al menos no este último, cuando ambos compartieron mesa y mantel en casa de la presentadora junto a Belén Rodríguez, y como así quedó plasmado en una foto que ha mosqueado mucho a Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio, entre otros. Pero la defensa de María Teresa Campos a su amigo no se queda solo en una cita y una foto, sino también en sus propias palabras después del revuelo que está generando el cruce de reproches entre su familia y el colaborador. Al ser preguntada al respecto, la presentadora es tajante, siempre apoyará a sus hijas, pero no a costa de su buen amigo.

María Teresa Campos ha querido dejar bien claro que ella, así como su familia, quiere mucho a Kiko Hernández: “Aquí todos lo queremos mucho y él a nosotros más o igual”, mantiene la periodista. El colaborador ha hecho las paces con Carmen Borrego, aunque esto no es nuevo y siempre que firman la paz se acaban declarando la guerra semanas después. A Alejandra Rubio no le ha gustado nada que su tía haya decidido olvidar todo lo que el colaborador ha dicho sobre ella o le ha hecho en público para “humillarla”, como así considera ella. Terelu Campos tampoco ve con buenos ojos la actitud de Kiko Hernández, a quien considera un amigo, pero está enfadada al ver cómo ataca a su hermana y a su hija, para después pedir perdón y repetir la jugada. Sobre estos puntos enfrentados de su familia respecto a Kiko ha sido preguntada también María Teresa Campos, vea el vídeo que abre esta noticia para conocer su opinión y cómo hace frente a esta polémica.