María Pombo ha cogido con muchas ganas la fase 1 de la desescalada en Madrid. Y es que la inaguraba yéndose a comer con parte de su familia, a la que está muy unida, a una casa con jardín y piscinita. Para disfrutar al máximo de este reencuentro, no dudaron en pedir McDonalds a domicilio.

Pues bien, unos días después de este planazo familiar, María Pombo se ha reencontrado con algunos amigos. Aprovechando que el calor parece haber llegado para quedarse, la ‘influencer’ ha quedado para ir a la piscina y así darse un bañito. Ya ha sacado todos los bikinis del armario, demostrando que ha llegado ya casi su época preferida del año.

Y como una persona muy activa en las redes sociales, ha compartido el momentazo. María Pombo ha presumido de tipazo en bikini en el bordillo de una piscina, a la espera de saber cuándo podrá hacerlo en la playa o a bordo de un barco en alta mar. Y la instantánea se ha convertido en viral.

La ‘influencer’ siempre ha compartido con sus seguidores que le encanta el verano. Y es que el verano trae consigo muchas cosas buenas. Sol, playa, familia, amigos… y también ¡sandía! Es la fruta preferida de María. Una combinación de fruta, sol y piscina, perfecta para disfrutar de la fase 1 de desescalada en Madrid.

De esta forma, María Pombo desconecta de todo lo que ha vivido en estas últimas semanas. Se ha convertido en la protagonista de la actualidad por una noticia que no le hubiera gustado dar nunca. Y es que la joven ‘influencer’ compartía con sus seguidores en las redes sociales que había estado desaparecida porque había sufrido un hormigueo en el cuerpo que le obligó a acudir al hospital, donde se le sometió a varias pruebas médicas con el fin de conocer qué había ocurrido.

Unos días después de conocer ya un diagnóstico, no dudó en compartir qué había ocurrido con sus más de 1,4 millones de seguidores en las redes sociales. Finalmente, y después de varias pruebas médicas, la ‘influencer’ desvelaba que tenía, mielitis, inflamación de la médula y está a la espera de conocer los resultados de algunas otras pruebas que tuvo que hacerse.

Desvelar esta enfermedad en sus redes hizo que muchos medios de comunicación se hiciera eco de lo ocurrido. Sus seguidores, muy sorprendidos por lo ocurrido, no dudaron en mandarle numerosos mensajes de ánimo y apoyo, algo que recibió con felicidad la ‘influencer’ española.

Muy agradecida con todos los mensajes de cariño

Ella misma compartía a través de sus Stories en Instagram lo feliz que ha sido en estos últimos días con el cariño que ha recibido, que no sabe cómo agradecer: «Os quería agradeceer muchísimo, no tengo palabras de agradecimiento, por todos los mensajes… porque me hace sentir muy afortunada, muy arropada. De verdad, muy feliz… Deciros que estoy bien, positiva, intentando ver el lado bueno que tiene cada situación y nada, deciros que me duele mucho la cabeza, pero me han dicho que es normal, y que me puede durar hasta una semana. Se me pasa cuando me tumbo, así que tiene fácil solución. Os mando un besazo muy fuerte», terminaba diciendo agradecida hace unos días.

A punto de celebrar su primer aniversario de boda

Pablo Castellano, su marido, se ha convertido en su apoyo más incondicional durante esta etapa dura de su vida. No se ha separado de ella cuando María ha pasado por este delicado momento de salud. María y Pablo se casaron el pasado 22 de junio, por lo que están a punto de celebrar su primer aniversario de boda, con suerte ya sin confinamiento.

La pareja no ha dudado en compartir con todos las ganas que tienen de ampliar la familia, algo que por ahora prefieren dejar para más adelante. Hay que recordar que María Pombo mantuvo una relación con el futbolista Álvaro Morata, que actualmente está casado con Alice Campello.

Amiga de otras ‘influencers’

María Pombo es una de las ‘influencers’ más seguidas en las redes sociales. Esto ha hecho que muchas firmas de moda o de belleza hayan querido contar con ella para algunos de sus eventos públicos, lo que le hace coincidir desde hace muchos años con otros rostros conocidos de las redes sociales. Gracias a este tipo de encuentros María tiene en su lista de amigos a otros conocidos ‘influencers’.

El hecho de ser tan conocida le ha permitido cumplir muchos sueños en lo que se refiere a lo profesional. De hecho, cuenta ya con dos firmas de moda, ‘Tipitent’, una firma que montó junto a su hermana Marta Pombo, y ‘Name the Brand’, que tiene apenas unos meses de vida y que apuesta por productos más exclusivos.