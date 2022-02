La venta de la casa en la que viven María Pombo y Pablo Castellano en Madrid ha provocado un revuelo mediático sin precedentes. Muchos han interpretado que la decisión del matrimonio llega después de que estén supuestamente pasando una crisis. Algo que la propia ‘influencer’ desmentía hace unos días: «A la gente le encanta imaginar, pero no hay ningún problema. Lo de vender la casa son decisiones que se toman en familia y por razones que nosotros sabemos, proyectos nuevos en 2022», declaraba.

Pues bien, este pasado jueves, la pareja se dejaba ver después de disfrutar de una cena de amigos en Madrid. María Pombo no dudaba en hablar de nuevo del tema de la venta de su casa, aunque jugaba al despiste diciendo que la casa ya no estaba a la venta. A pesar de lo que pueden pensar algunos, la vivienda podría estar ya vendida, pero es algo que parecen no querer confirmar por ahora los actuales propietarios.

«Son proyectos nuevos, Pablo se dedica a este mundo de las reformas, no es nada a corto plazo, desde luego», empieza diciendo María Pombo. «Sí, nuevos proyectos. Ya no está a la venta. Y nos vamos. Ya no está a la venta», dice entre risas sin querer añadir más. El matrimonio ya podría haber encontrado nuevo propietario para su hogar.

María Pombo asegura que su casa ya no está a la venta

Vídeo: Europa Press.

La pareja volvía a dejar claro que la decisión de poner a la venta su casa no es consecuencia de una crisis matrimonial. De hecho, aseguran que están fenomenal y felices. Ambos se han mostrado de lo más unidos en esta última aparición, en la que Pablo declara con seguridad que están muy bien, que están fenomenal.

Pablo ha sido el mejor apoyo de María Pombo tras la decisión de esta de someterse a una operación de reducción de pecho. «Estoy súper, han pasado 15 días solo, todavía queda mucho camino, pero súper feliz, la verdad. Una operación de pecho no es una tontería, hay que tener mucho cuidado, tomar medidas que las estoy siguiendo a rajatabla», ha confesado sobre cómo se encuentra.

Han sido unos días de estar en casa para recuperarse

Lo cierto es que ya hace vida normal y que está retomando sus compromisos sociales y también profesionales. Han sido unos días de estar en casa, en compañía de su marido y su hijo Martín, con el que compartía fotos como la anteriormente mostrada. Ahora ya puede salir a comer o cenar con amigos y poco a poco va cumpliendo de nuevo con los proyectos profesionales. Además, parece que ya tienen en mente otra mudanza a una nueva casa, aunque tal y como ha dicho la propia María Pombo, es algo que tienen pensado a a largo plazo.