3 María Patiño aclara su relación con Gema López

«Yo creo que la forma en la que yo me relaciono con mis amigos a veces hay situaciones que no entendéis. Gema y yo en algunas cosas pensamos igual y en otras, de manera muy diferente. Mi relación con Gema no ha variado ni un ápice», apuntaba María Patiño tras la exposición de Kiko Matamoros.