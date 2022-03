María Patiño sus dudas cuando Rocío Carrasco comenzó su cruzada por hacer ver su propia historia junto a Antonio David Flores, pero después no hubo lugar a las dudas y entendió que el ex guardia civil era el culpable de todos sus males. Eso le hace entender al actual novio de Marta Riesco, tras su separación de Olga Moreno, como un tipo de hombre concreto, un perfil claro, que ella no quiere en su vida, ni cerca ni lejos. La presentadora jamás estaría al lado de un hombre con el historial de Antonio David Flores y así ha querido dejarlo bien claro en su última entrevista en la que pone de relieve el presunto error en el que estaría cayendo su compañera de pasillos en Mediaset, Marta Riesco, que ha confesado estar “enamorada” y defender con vehemencia a su pareja de todos los ataques que le llegan desde distintos frentes.

Vídeo: Europa Press

“No. Yo no podría estar con una personal como él, yo aquí que cada uno haga lo que quiera. Al final cada uno tiene que elegir lo que quiere, pero bueno, a lo mejor duran 50 años, eso nunca se sabe”, explica María Patiño en relación a Marta Riesco y sus sentimientos de enamoramiento con Antonio David Flores, los cuales la periodista no sabe cómo son posibles, aunque entiende la libertad de cada cual a la hora de elegir su compañero de vida. Eso sí, desliza un dardo envenenado al ex de Rocío Carrasco y Olga Moreno utilizando a su familia como arma arrojadiza, que seguro no sentará nada bien a los protagonistas. Vea el vídeo para conocer qué dice María Patiño que puede molestar al excolaborador de televisión. Un vídeo en el que también valora el nuevo trabajo de Rocío Flores en la cadena, alegrándose por ella, aunque con cierta ironía en sus declaraciones.

Pero María Patiño no solo sabe a la perfección que Antonio David Flores no sería el hombre adecuado en su vida, sino que, después, deja más pistas de cómo sería ese hombre especial al hablar de la relación sorpresa de Christian Gálvez con Patricia Pardo, aunque quizá no haya tenido en cuenta las declaraciones en exclusiva que desde la familia de Almudena Cid han realizado a SEMANA y en las que destacan las supuestas malas decisiones que el presentador ha encadenado a la hora de romper su relación con la gimnasta para iniciar un romance con la presentadora sustituta de Ana Rosa Quintana al frente de su programa. ¡Dale al play!