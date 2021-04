La colaboradora ha contado qué se ha hecho en su última visita al quirófano. También ha anunciado qué parte de su cuerpo piensa arreglarse el próximo año.

Este miércoles, María Patiño ha respondido sin tapujos a las preguntas que se le han hecho en ‘Sálvame’ sobre sus retoques estéticos. La periodista ha contado, uno a uno, qué se ha hecho en la cara y en el cuerpo. Y cómo fueron sus inicios en el universo de la medicina estética, del que es una gran aficionada.

Patiño anuncia cuál será su próximo retoque

«El próximo año estoy pensando en hacerme las rodillas», ha soltado cuando le han sacado el tema de sus numerosos pasos por quirófano. A sus 49 años, no oculta que le gusta cuidarse. Para presumir de cuerpazo, pone mucha atención a su alimentación y practica mucho deporte con regularidad. Además, no teme recurrir a ayudas ‘externas’ para mejorar su aspecto. Por eso, ya tiene planeado que en 2022 se someterá a una intervención para mejorar el aspecto de la piel en sus piernas. Se someterá a un tratamiento de hidratación en las rodillas «para que llegue más debajo de la dermis» y esta zona se vea más rejuvenecida.

La primera vez que se animó a cambiar su fisionomía fue «en el año 2012». Lo hizo tras poner solución a problemas de alimentación que traían consigo una falta de autoestima. «Cuando yo superé los problemas de alimentación y cuando gracias a una terapia logré solventar los problemas que tenía vi que era el momento de poder hacerme algo», ha confesado. Su primer retoque se lo hizo para corregir la punta de la nariz. Un año después se sometió a una intervención para reducir el caballete. «En mi primera intervención me hice la punta de la nariz y al año me hice el tabique porque si no me tenía que pinchar en la punta de la nariz cada seis meses y me dolía muchísimo», ha detallado.

«Después me hice el pecho, me lo puse en su tiempo», añadía. También se ha sometido a hidrataciones en las manos, infiltraciones de bótox, tratamientos con ácido hialurónico o a recurrido a tratamientos con carillas dentales para lucir una sonrisa nívea y perfecta.

La colaboradora corrigió su cuello con un lifting cervical

Pero aún hay más: en otra de sus operaciones logró mejorar el aspecto de su cuello, ese del que tanto se ha hablado por la vena que parece estallarle cada vez que se enfada delante de las cámaras de televisión. «El rollo mío de la vena me viene de mis problemas de alimentación. Cuando me cabreo se me pone el cuello como una rana. Me hice un lifting cervical, solo que al subir esto se marca todo», ha expresado.

«Ahora me he hecho una lipováser, que es lo que se ha hecho Miguel Frgineti. Cuando eres menuda, a pesar de hacer deporte, por la edad… Es la versión moderna de la liposucción», apuntaba. «Lipováser es una cirugía no invasiva. Por eso hay que asesorarse bien. Yo estuve dos horas y cuarto en quirófano. Estuve un lunes y el miércoles me incorporé a trabajar. Te hacen a tu medida lo que tú quieras. Dije: ‘No quiero abdominales marcados porque no me gustan. Quería marcarme el oblicuo, que lo tengo un poco marcado».

«Me da mucho miedo la vejez»

Patiño ha confesado que el secreto para acertar con los retoques estéticos se lo dio hace años la actriz Silvia Tortosa. «Hace muchos años me dijo: ‘Si quieres empezar a intervenirte porque lo consideras oportuno no lo hagas de los 55 para arriba y todo de golpe. Ve poquito a poquito porque así la gente no ve un contraste grande y te vas viendo a ti misma bien».

La gallega está encantada con su última operación: «La lipováser es una maravilla», destacaba. Es consciente de que la ayuda de la medicina estética por sí sola no basta: «Si yo no me cuido todo lo que me he hecho se va». Asimismo, admite que lleva mal el paso del tiempo. «Me da mucho miedo la vejez porque la relaciono a la enfermedad y eso es una equivocación», le decía a Paz Padilla. Ésta le contestaba: «¿Sabes que la gente enferma aunque no seas viejo? Esta asentía, y zanjaba: «Me da miedo tener goteras irreversibles, aunque sé que se pueden tener con mi edad también e incluso más jovencitas».