María Patiño es una de las que ha sufrido en su propia piel los cambios de ‘Sálvame’. El programa vespertino de Mediaset ha eliminado de la noche a la mañana ‘Lemon Tea’, un espacio presentado por ella y Terelu Campos. Dos meses y medio después de su comienzo, la cúpula lo ha borrado de la escaleta al no conseguir los datos esperados y han dado un nuevo vuelco. Pero ¿dónde se encontraba la también presentadora de ‘Socialité al recibir la noticia? SEMANA sabe cuál ha sido su paradero y en exclusiva te mostramos desde este miércoles fotografías exclusivas de sus vacaciones. María Patiño se escapó a la playa para pensar en su futuro profesional, donde se la pudo ver muy pensativa, imágenes que demuestran a la perfección el momento que está viviendo. El misterio y el no saber se han convertido en dos sensaciones que acompañan a muchos rostros de la cadena.

Si corres a tu kiosco y adquieres la revista SEMANA serás testigo de los días de asueto que María Patiño ha pasado en el mes de marzo. Aunque es una mujer positiva y tiene otros muchos proyectos entre manos, no ha debido ser fácil para ella gestionar que su sección haya desaparecido de la parrilla. No es el único cambio previsto para ‘Sálvame’, el cual se está transformando en tiempo récord para conseguir reflotar la audiencia. Belén Esteban como presentadora de ‘Lo de Belén’, una mesa para comentar contenido conducida por Jorge Javier Vázquez y Adela González o la desaparición de David Valldeperas, Carlota Corredera o Alberto Díez son otros de los cambios que ya puede ver la audiencia.

En las fotografías exclusivas de SEMANA podrás descubrir la versión más preocupada de María Patiño, quien como algunos de sus compañeros no pasa por una buena época. La incertidumbre se ha instalado en su día a día, ya que son varios los colaboradores o incluso jefes que, quién sabe, si podrían perder su trabajo si el programa desapareciera. El público es quien decide si un proyecto o no funciona y desde hace meses los espectadores no acompañan como se espera a ‘Sálvame’. Ahora están centrados en acertar con sus propuestas y ella, por su parte, en seguir estando al pie del cañón pase el tiempo que pase. Lleva casi ocho años siendo colaboradora y es que cabe recordar que ella fue uno de los fichajes estrella del año 2014.

‘Lemon Tea’, sección en la que María Patiño tenía un papel protagonista con Terelu, ha pasado por altibajos a lo largo de su corta historia. Al principió levantó las cifras, pero nuevos cambios y la llegada de ‘Pasión de gavilanes’ volvió a torcer los porcentajes. Además de este reportaje que solo podrás ver en nuestra revista, en SEMANA descubrirás otras noticias bomba, entre otras, las primeras imágenes de Antonio David Flores y Marta Riesco como pareja o las declaraciones de la madre de Almudena Cid, quien asegura que Christian Gálvez ha sido «un mentiroso toda su vida».

